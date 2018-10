Nazionale | Pellegrini | “i fischi? Il momento è delicato”

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Ia fine partita? Riusciamo a capire che è undelicato, ma oggi abbiamo fatto delle ottime cose. Una vittoria avrebbe portato serenità, dispiace non aver vinto, ma abbiamo fatto ottime cose". Il romanista Lorenzoammette che per lanon è unfacile, come ha sottolineato con il 'sonoro' il pubblico di Marassi al termine dell'amichevole contro l'Ucraina. "Ora pensiamo a domenica, è quella la partita importante – dice ancora l'azzurro -. In questopiù che pensare alle altre squadre dobbiamo pensare a noi, dare il 110%. Facendo questo ritroveremo la vittoria. Oggi abbiamo creato tanto. Sicuramente, soprattutto nel primo tempo, potevamo essere un pochino più fortunati, ma ora dobbiamo continuare così e fare meglio".