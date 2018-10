Nazionale | Bernardeschi | “Italia bella ma non vince”

calcioweb.eu

: ?? #Bernardeschi: “Meritavamo di vincere, ci è mancata concretezza” @fbernardeschi L’intervista al centrocampista… - Vivo_Azzurro : ?? #Bernardeschi: “Meritavamo di vincere, ci è mancata concretezza” @fbernardeschi L’intervista al centrocampista… - Vivo_Azzurro : #Nazionale?? 55'| FINALMENTE IL VANTAGGIO ARRIVA...#BERNARDESCHI!!! Potente il suo sinistro sul quale Pyatov interv… - Vivo_Azzurro : ? RISULTATO FINALE ???????? #ItaliaUcraina 1??-1?? ?? 55’ #Bernardeschi, 62’ #Malinovskyi Gli #Azzurri pareggiano nell… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “Ieri sera ho visto una grande Italia, ma dispiace non aver vinto: lo avremmo meritato”: lo dice Federico, autore del gol nell’1-1 con l’Ucraina. “Abbiamo giocato a calcio, ci siamo divertiti – ha detto l’attaccante azzurro a RaiSport – Ho visto un’Italia cresciuta, ma ci manca ancora la concretezza. Dobbiamo continuare cosi’, le idee di Mancini sono giuste”. Quanto al pari di stasera, “dispiace davvero: abbiamo avuto tante occasioni sin dal primo tempo, loro al primo tiro hanno pareggiato”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “Italiama non vince” CalcioWeb.