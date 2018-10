Naturist Cleaners | una colf sexy e tutta nuda? In Inghilterra è possibile | “Siamo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Unaa rassettare casa. Il sogno di molti pigri e arrapati single è diventato realtà. Almeno per chi abita inè da poco attivo il servizio. Un vero e proprio centro per l’impiego dove si può fare richiesta di ragazze che vengono a pulire casa rimanendo senza abiti. È stato il sito Dagospia a rintracciare una delle lavoranti, tal Anna di 24 anni, formalmente impiegata in un ufficio, ma che per arrotondare (e che arrotondamento, vista l’oscillazione con un massimo di guadagno sui 50 euro l’ora) toglie un po’ di polvere dalla credenza e sgrassa i fornelli con guantoni di lattice ma senza mutande. “Mi sono sentita sempre a mio agio, amo starenel privato – ha spiegato Anna – anche se non ho mai frequentato spiagge peri. La mia unica preoccupazione erano i clienti, ma ho capito subito che chi richiede questo servizio ...