Nasce la W Series con protagoniste le donne

W Series - Nasce la Formula 1 riservata alle donne. Ma ne avevamo bisogno? : Anno nuova, stagione nuova. Nel 2019 parte la W Series , una serie per monoposto riservata alle sole donne, ispirata da due grandi pilotesse italiane: Maria Teresa De Filippis e Lella Lombardi, le uniche due “lady” ad aver disputato almeno un Gran Premio di Formula 1. Dove, come, quando? Sei eventi a partire da maggio che si svolgeranno su circuiti europei che ospitano o hanno ospitato la Formula 1, con gare della durata di 30 minuti. Nessuna fee ...

F1 - Nasce la W Series - un campionato riservato alle donne. Si parte nel 2019 con sei gare : Grande novità nel mondo dei motori per la prossima stagione: nel maggio del 2019 partirà la W Series, un nuovo campionato con vetture di Formula 3 riservato alle donne. Un progetto che punta a far crescere le più talentuose pilotesse del circuito per poter in futuro arrivare a competere in Formula 1. Questa nuova categoria avrà telai Tatuus Formula 3 e si svolgerà su sei gare in Europa dalla durata di 30 minuti. Il montepremi complessivo sarà di ...