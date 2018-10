Nasce la Lega americana di calcio

Forza Salvini - Nasce la corrente populista dentro Forza Italia/ “Sosteniamo la Lega" - schiaffo a Berlusconi : Forza Salvini, nasce la corrente populista dentro Forza Italia: “Sosteniamo la Lega", schiaffo a al presidente Silvio Berlusconi. Il suo promotore è stato sospeso immediatamente(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Nasce “Forza Salvini” - la corrente di Forza Italia che vuole sostenere il leader della Lega : La corrente "popolare e populista" di Forza Italia, "Forza Salvini", è stata promossa da Pietro Spizzirri, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club FI della Calabria, e si propone di "sostenere la Lega di Salvini al governo del Paese, in linea con la tradizionale alleanza di centrodestra e con i valori ed i principi ispiratori originari del movimento azzurro e di Silvio Berlusconi, quali sicurezza, dignità della persona, ...

Melegatti venduta riNasce dopo il fallimento : 'A Natale il pandoro sugli scaffali' : La nuova Melegatti, sorta dopo il fallimento , si prepara a una corsa contro il tempo per produrre e confezionare il pandoro - il prodotto simbolo - in tempo per Natale. L'azienda è stata rilevata a ...

Molinari (Lega) : “Caos dei mercati Nasce dal reddito di cittadinanza”. Poi ritratta : Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, rischia di aprire un caso all'interno della maggioranza di governo sul reddito di cittadinanza. Prima afferma che "il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia". Poi ritratta e spiega che voleva intendere "l'esatto contrario: i mercati non hanno motivo di agitazione prima di sapere che misure faremo".Continua a leggere

Riccardo Molinari (Lega) : "Il caos sui mercati Nasce dal reddito di cittadinanza" : "Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l'elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo". È quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al ...

Tebas insieme a Stillitano : ecco come Nasce la Superlega : Il suo nome è Charlie Stillitano, e il suo ruolo è quello di presidente esecutivo di una società denominata Relevent Sport. Cioè il soggetto che dal 2013 organizza l'International Champions Cup , ICC,...

Trentenni ed europeisti - 'la propaganda della Lega non ci fa paura' : Nasce Volt : Eppure l'esperienza mostra che a Volta questa "inesperienza" politica non abbia dato sempre buoni risultati. Non ha paura che persone comuni che si approcciano alla politica non si ritrovi in ...

Papa : “Chi sfrutta migranti illegali ne renderà conto davanti a Dio. RiNasce l’intolleranza - la politica non strumentalizzi la paura” : “Coloro che traggono giovamento economico dal clima di sfiducia nello straniero, in cui l’irregolarità o l’illegalità del soggiorno favorisce e nutre un sistema di precariato e di sfruttamento, talora a un livello tale da dar vita a vere e proprie forme di schiavitù, dovrebbero fare un profondo esame di coscienza, nella consapevolezza che un giorno dovranno rendere conto davanti a Dio delle scelte che hanno operato”. È il monito che Papa ...