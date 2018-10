Napoli | rapinano il fattorino di una nota pasticceria del centro | arrestati

Blastingnews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) I carabinieri della stazione Stella dihanno arrestato VIDEOGiovanni Flauto di 35 anni, originario del rione Sanita', uno dei quartieri più difficili della citta' e Giovanni Pecoraro di 44 anni, nativo di Cavour, per rapina aggravata. I due uomini sono accusati di essere responsabili di una rapina, perpetrata nei confronti di undelle consegne impiegato presso unadel. I militari dell'Arma hanno eto l'ordine di custodia cautelare in carcere, per ordine del giudice per le indagini preliminari preposto all'inchiesta del Tribunale del capoluogo partenopeo. L'appostamento Il reato contestato a Giovanni Flauto e Giovanni Pecoraro è stato commesso il primo marzo scorso, all'interno di unadi via Floria aVIDEO. Quel giorno, il dipendente di un noto laboratorio di dolciumi, incaricato delle consegne aveva appena ...