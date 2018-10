Napoli | catturato il rapinatore delle coppiette nel parcheggio dello stadio San Paolo

Napoli - catturato in Spagna Luca 'o chiatto - cugino del boss D'Ausilio : I carabinieri della sezione 'catturandi' del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato il latitante Gian Luca Bilotta, 37enne, detto ' Luca 'o chiatto ', ritenuto appartenente al clan camorristico ...

Napoli - minorenne evaso e latitante da gennaio catturato dai carabinieri : A gennaio era evaso da una comunità in provincia di Caserta dove era stato collocato per reati contro il patrimonio. Da allora si erano perse le sue tracce: non lo si era più trovato a casa, dai ...