Muore investito da pirata strada

Roma - incidente in via Cavour : investito da un bus turistico - Muore viceprefetto : Il viceprefetto Giorgio De Fracesco, di 54 anni, è morto sul colpo. E' successo all'altezza dell'incrocio con via Degli...

Roma : pedone Muore - investito da bus turistico in centro : La vittima, il vice prefetto Giorgio De Francesco, stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla moglie che è rimasta illesa - Un uomo di 54 anni è morto a Roma investito da un bus turistico,...

Roma - 54enne Muore investito da pullman : 14.51 Un uomo di 54 anni è stato investito da un bus turistico, nel centro di Roma, ed è morto. L'incidente si è verificato in via Cavour. In base alle prime testimonianze, sembra che l'uomo stesse attraversando la strada sulle strisce, in compagnia della moglie, rimasta illesa. Il pullman è stato sequestrato e l'autista sarà sottoposto ai test per alcol e droga.

Investito e ucciso da bus turistico sulle striscie nel centro di Roma : Muore 54enne : È stato travolto dal mezzo in via Cavour. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente ma sembra che l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali

Dramma sui binari : uomo Muore investito da un treno : Ancora ignoti i contorni della tragedia avvenuta tra le stazioni di Gaggiano e Trezzano, nel Milanese

Il cane viene investito e Muore. Il compagno cerca di rianimarlo e poi si dispera accanto a lui : Un husky è stato appena investito e probabilmente è morto sul colpo. Ciò che colpisce i presenti - incluso l'autore del video - è stata la reazione del suo "amico" che ha cercato di svegliarlo e portarlo via dalla strada. Le immagini che arrivano dalla Cina sono davvero struggenti.Continua a leggere

Viarigi : bimbo di tre anni Muore investito dal pick up guidato dal padre : Tragedia famigliare Tragedia famigliare questa mattina, poco dopo le 9 a Viarigi, in frazione Pergatti. Un uomo, S. C., pastore che vive da una decina di anni nella frazione, facendo manovra con il ...

Bambino di 8 anni Muore investito da scuolabus/ Ultime notizie Padova : autista indagato per omicidio stradale? : Padova, Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus. Ultime notizie, la mamma che era con il piccolo ha subito un malore. Il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Padova - bambino di 8 anni Muore investito da scuolabus/ Ultime notizie - la mamma ha un malore : Padova, bambino di 8 anni muore investito da scuolabus. Ultime notizie, la mamma che era con il piccolo ha subito un malore. Il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Salento - scende dall'auto per fare un bisogno in mezzo alla strada : cinquantenne viene investito e Muore : Un uomo di 50 anni è morto investito da un'auto ieri in Salento , mentre era accovacciato in un tratto buio della strada statale 16 Lecce-Maglie, probabilmente per espletare un bisogno fisiologico. ...

Ventenne Muore investito a Francavilla - il ragazzo del Ghana era sulla sua bicicletta : Chieti - Un giovane di 20 anni, originario del Ghana, e residente a Pescara, è morto nella tarda serata di ieri a Francavilla al Mare (Chieti) dopo essere stato investito da un'auto condotta da una 39enne. Il giovane è stato investito lungo la Sp che conduce a Ripa Teatina (Chieti) mentre era sulla sua bicicletta. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno potuto, però, constatare solo il decesso del 20enne, a causa ...

Anziano Muore investito auto - un arresto : ANSA, - FIRENZE, 07 SET - Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in viale Gagny, a Tavarnelle Val di Pesa , Firenze, . Il conducente della vettura, fuggito dopo l'incidente, ...

Reggio Emilia. Travolto in bici - Muore a 13 anni. L’investitore : “Non l’ho visto proprio” : Una guardia giurata di 31 anni alla guida di un'auto di servizio lo ha investito a Carviago, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzino è stato investito e sbalzato a diversi metri di distanza. Inutili i soccorsi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Muore investito dal treno a Rovereto : Rovereto. Una persona è stata investita da un treno della linea del Brennero tra Mori e Rovereto. L'incidente è avvenuto verso le ore 14.30 a circa 300 metri prima della stazione di Rovereto. La ...