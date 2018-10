Muore a 41 anni alla guida di uno scooter sul cavalcavia Grave il passeggero 33enne

Roma - carabiniere Muore a soli 36 anni in caserma : stroncato da un infarto : Una vera e propria tragedia [VIDEO]si è consumata nelle scorse ore nella provincia di Roma, precisamente a Tor Vergata, dove un carabiniere trentaseienne, Marco Lattanzi, ha perso la vita a causa di un infarto fulminante [VIDEO] all'interno della caserma mentre faceva da guardia. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, l'uomo è stato trovato privo di sensi da parte di un altro collega nelle prime ore della mattina seguente. Nel ...

Caserta - la piccola Aurora di 10 anni Muore per un tumore ad Aversa : Una vera e propria tragedia, l'ennesima causata da quello che è considerato oramai il male del secolo. Una bambina di appena dieci anni, infatti, Aurora Cannolicchio, è morta nella serata di lunedì 8 ottobre nella citta' di Caserta, precisamente nel comune di Aversa, dopo aver lottato a lungo con un tumore che purtroppo, però, alla fine non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'intera comunita' Aversana è

Brandon Chrisan - star del porno gay - Muore a 21 anni. Si indaga sulle cause del decesso : Una star del porno gay è morta all'età di 21 anni. Il corpo senza vita di Kyle Dean, nome d'arte di Brandon Chrisan, è stato ritrovato il 28 settembre. Le cause del decesso sono ancora sconosciute.Chrisan aveva diversi precedenti penali: nel 2017 è stato arrestato per violazione della libertà vigilata, dopo esser stato processato per possesso di droga a e furto con scasso. Per il funerale, la madre del ragazzo ...

Muore davanti agli occhi del fratello : Luca aveva solo 23 anni : aveva solo 23 anni Luca, che ha perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto il weekend scorso a Crescentino, nel Vercellese. Si chiamava Luca Carè e, stando a una prima ricostruzione, era diretto a Chivasso dove avrebbe dovuto incontrare alcuni amici. Il giovane piemontese era al volante di una Renault Megane quando, in strada Ghiaro, poco prima del ponte della ferrovia, dopo una leggera curva a sinistra e per cause ancora da ...

Allievo finanziere napoletano Muore in caserma davanti a tutti : aveva 26 anni : muore davanti ai compagni di corso per un improvviso malore. Dolore, incredulità all'interno della Scuola ispettori sottufficiali delle Fiamme gialle di Coppito , L'Aquila, per la morte di Simone Sivo ...

Vercelli. Luca - 23 anni - si schianta con l’auto e Muore davanti al fratello : L'incidente ieri sera intorno alle 21 e 30: Luca Carè per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua automobile schiantandosi contro un muro. A pochi metri di distanza il fratello, che ha assistito alla scena.Continua a leggere

Ciclismo : Muore a 23 anni belga Duquennoy : "Rip Jimmy...", con questo post pubblicato sul suo sito la WB-Aqua Protect-Veranclassic ha annunciato la scomparsa del giovane ciclista Jimmy Duquennoy. "Jimmy è morto

ZH : bimba 4 anni cade da trattore e Muore travolta da macchinario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svizzera - bimba di 4 anni cade dal trattore e Muore schiacciata : Una bambina di quattro anni è morta travolta da un macchinario agricolo a Brütten, nel canton Zurigo. La piccola, nel tardo pomeriggio di ieri, si è trovata su un trattore guidato da un 64enne ...

Australia : Muore a 23 anni morso da un serpente di mare : Non ha avuto scampo. Stava pescando ma nel tirare fuori dall'acqua le reti, ha tirato su anche un serpente di mare il cui veleno è molto più potente di quello di un cobra. L'animale l'ha morso uccidendolo in poco tempo. La vittima era un giovane pescatore inglese imbarcato su un peschereccio Australiano. Il ragazzo è morto a soli 23 anni nei pressi dell’isola Groote Eylandt, 400 miglia a est di Darwin, capitale del Territorio del Nord ...