MotoGp – Dal calcio di Rossi all’incidente con Jorge | il padre di Lorenzo furioso

MotoGp - Gp Thailandia Gara : Dall'Igna - Ducati - - 'Phillip Island esame importante' [Video] : Al termine della Gara, Gigi Dall'Igna , General Manager di Ducati, , intervistato da Sky Sport MotoGP ha parlato proprio di questo, sostenendo che la Gara in Australia sarà un importante esame. Lo ...

MotoGp – Gigi Dall’Igna guarda all’Australia : “credo che andremo abbastanza bene” : Gigi Dall’Igna guarda al futuro: le sensazioni del Direttore Generale Ducati Corse in vista del Gp dell’Australia Un duello incredibilmente spettacolare, quello di oggi tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso nel Gp della Thailandia. Ad avere la meglio, all’ultima curva, questa volta è stato lo spagnolo della Honda, che ha beffato il ducatista a pochi metri dal traguardo del circuito di Buriram. Un secondo posto comunque ...

MotoGp Thailandia 2018 live - qualifiche in diretta dalle 9.10 : Si definiscono le posizioni sulla griglia di partenza. Dovizioso punta alla pole, ma attenzione alle redivive Yamaha. Marquez fuori dalla Q2 per una caduta, farà la Q1. Lorenzo si ferma, frattura al ...

MotoGp – Rovinosa caduta di Marquez nelle terze libere : Marc fuori dalla pista e dalla…top ten! [VIDEO] : La caduta nelle terze prove libere in Thailandia costa a Marc Marquez la Q1, il pilota della Honda a sorpresa fuori dalla top ten dopo il capitombolo Marc Marquez stramazza a terra sul finire delle terze prove libere in Thailandia e vede sfumare la possibilità di qualificarsi per la Q2, senza dover disputare la Q1. Lo spagnolo in curva, sul circuito di Buriram, ha perso il controllo della sua moto ed è finito nella ghiaia. Le manovre al ...

MotoGp – Terminate le Fp3 in Thailandia : predominio Dovizioso - Marquez cade ed è fuori dalla top ten : Andrea Dovizioco è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Thailandia, seguono a sorpresa Jack Miller e Maverick Vinales All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Dopo il dominio delle Yamaha nelle Fp1 e quello di Andrea Dovizioso nelle Fp2, le Fp3 in Thailandia hanno incoronato per la seconda volta il pilota della Ducati con il ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso è ancora il più veloce - Valentino Rossi 7° - Marquez parte dalla Q1 - Lorenzo non corre : Diverse sorprese nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. In primo luogo Jorge Lorenzo e la Ducati hanno deciso, di comune accordo, che il fine settimana di Buriram finisce qui per il maiorchino, dopo la rovinosa caduta di ieri. In secondo luogo, Marc Marquez (Honda) compie una delle sue solite scivolate senza troppe conseguenze, ma in questa occasione non lo fanno andare oltre ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in ambulanza : il ducatista trasportato in ospedale in Thailandia : Jorge Lorenzo trasportato in ambulanza in ospedale: nulla di grave per il maiorchino della Ducati che si sottoporrà ad ulteriori accertamenti in Thailandia dopo la caduta nelle Fp2 Venerdì amarissimo per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, reduce dall’infortunio di due settimane fa ad Aragon è stato protagonista di un altro terribile incidente oggi sul circuito di Buriram. Un volo incredibile, con un impatto violentissimo per ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : come sta Jorge Lorenzo dopo l’incidente? Escluse fratture - accertamenti in ospedale : Jorge Lorenzo sta bene dopo il brutto incidente in cui è incappato questa mattina durante le prove libere 2 del GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, volato per le ghiaie in seguito a un terribile highside della Ducati (poi completamente disintegrata), non ha mai perso coscienza ma è stato portato via dalla pista in barella. Lo spagnolo è stato sottoposto a degli accertamenti al piede destro e al polso sinistro presso il ...

MotoGp - Marquez seccato dalla polemica con Lorenzo : “non perdo altro tempo per parlarne” : Il pilota spagnolo ha sottolineato come non si prenderà rischi nel corso del week-end, ragionando soprattutto in ottica Mondiale Archiviata la vittoria ottenuta ad Aragon, Marc Marquez è adesso concentrato sul Gp della Thailandia, in programma domenica sul circuito di Buriram. Sarà un’altra occasione per lo spagnolo di provare ad avvicinarsi al titolo Mondiale, visto l’ampio vantaggio che il pilota della Honda ha su Andrea ...

MotoGp – Dal giro in tuk-tuk all’incontro col piccolo fan : che divertimento per Marquez a Bangkok [FOTO e VIDEO] : Marc Marquez tra e sorrisi e balli tradizionali a Bangkok: lo spagnolo della Honda protagonista in Thailandia Marc Marquez è stato protagonista indiscusso a Bangkok: il campione del mondo in carica di MotoGp ha trascorso una giornata speciale, organizzata dal suo team Honda, tra tifosi e bizzarre scene. L’attuale leader della classifica piloti ha guidato un tipico tuk-tuk, una sorta di lambretta taxi, vestito di tutto punto come se ...

MotoGp – Valentino Rossi tra promesse e sorrisi : il Dottore risponde alle domande dei fan dal Dainese Store di Londra : Valentino Rossi sorridente e divertente: il Dottore risponde alle domande dei fan con un video collegamento da Tavullia La settimana scorsa, precisamente venerdì, Valentino Rossi è stato protagonista di una simpatica chiacchierata con un gruppo di fortunati fan. In collegamento dal quartier generale VR46 di Tavullia con lo Store Dainese di Londra, il Dottore ha risposto ad una serie di domande poste dai suoi fan. Dai problemi della Yamaha, ...

MotoGp – Tito Rabat torna a casa : lo spagnolo lascia l’ospedale ad un mese dalla caduta di Silverstone : Tito Rabat lascia l’ospedale: lo spagnolo torna a casa ad un mese dal terribile incidente di Silverstone Tito Rabat non ha mai perso il sorriso, nonostante le brutte conseguenze riportate a causa della brutta caduta di Silverstone. Lo spagnolo, ad un mese dall’incidente, che gli ha causato una tripla frattura alla gamba, lascia finalmente l’ospedale per tornare a casa, dove continuerà il suo lavoro di recupero. Stagione ...