Mossa nel Pd | Minniti candidato da 13 sindaci | vicini a Renzi | per la segreteria contro

Formula 1 - GP Giappone 2018. Vettel - una Mossa di carattere fatta nel posto sbagliato : E' l'immagine simbolo della fine di questa lotta mondiale. Il contatto tra Sebastian Vettel e Max Verstappen al nono giro, e il fuoripista del tedesco, hanno chiuso definitivamente le speranze nella ...

Scontro nel Pd sul congresso - la Mossa - con cena - di Calenda : Roma, 16 set., askanews, - Sale la tensione nel Pd sui tempi del congresso. Dopo le parole del presidente Matteo Orfini, che ha proposto di sciogliere e rifondare il Pd perchè 'com'è oggi non funziona'...

Lo scontro nel Pd sul congresso e la Mossa - con cena - di Calenda : Roma, 16 set., askanews, - Sale la tensione nel Pd sui tempi del congresso. Dopo le parole del presidente Matteo Orfini, che ha proposto di sciogliere e rifondare il Pd perchè 'com'è oggi non funziona'...

Battuta su Instagram - poi riMossa - sulle concessioni autostradali - nuova polemica in rete per Toninelli : Il ministro Danilo Toninelli impazza ancora sul web. Dopo le polemiche delle scorse ore per la foto a Porta a Porta in cui sorride tenendo in mano il plastico del ponte di Genova crollato, il senatore ...

Atac - Mossa anti-assenze : ordinati 200 tornelli. Il badge anche in mensa : anche se il salto del tornello è una specialità per certi passeggeri del metrò romano, la battaglia di Atac agli assenteisti passa proprio da qui: dai varchi elettronici che verranno montati nelle ...

Calciomercato Genoa - non è finita : Mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Genoa – Il Calciomercato del Genoa non è finito, mossa a sorpresa nelle ultime ore. E’ fatta per l’arrivo di Denilho, talento di 16 anni che arriva dall’Ajax, è considerato come uno dei migliori prospetti. Si tratta di un’ala forte fisicamente ma anche molto veloce che in passato era finito nel mirino del Benevento, nelle ultime ore offerta anche dal Monaco, blitz però del Genoa che ha portato a ...

Saipem proMossa da Barclays - titolo in pole nel FTSE MIB : Teleborsa, - Vigoroso rialzo per Saipem, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,61%. Il titolo prosegue il rally della vigilia e conferma la buona intonazione ...