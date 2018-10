: Moscovici:no interesse a scontro Italia - TelevideoRai101 : Moscovici:no interesse a scontro Italia - MattiaGallo17 : RT @Geopoliticainfo: #Moscovici: 'Stiamo aspettando la manovra nei dettagli, arriverà la prossima settimana e poi la valuteremo. Non e' int… - SanctisJames : RT @Geopoliticainfo: #Moscovici: 'Stiamo aspettando la manovra nei dettagli, arriverà la prossima settimana e poi la valuteremo. Non e' int… -

"Aspettiamo la Manovra per la prossima settimana,la valuteremo con le regole comuni:non èdella Commissione un conflitto con l',come non èdell'una manovra dove manca un significativo calo del debito, perché poi chi paga il conto?". Così il commissario Ue, che ricorda: "le regole europee non sono fatte da burocrati o pazzi,ma dai governi". "Nessuno vuole instabilità sui mercati" aggiunge il commissario Katainen.Per l'"non è troppo tardi"per mostrare un percorso credibile per le finanze.(Di giovedì 11 ottobre 2018)