Mortalità neonatale | Etiopia | nuovo intervento di Medici con l’Africa Cuamm in tre

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Tre neonatologie in cui intervenire, in tre ospedali strategici dell’, per ridurre la. Questo l’obiettivo del progetto “Newborn Survival” sviluppato daconcon il sostegno di AICS e in partnership con l’Ospedale Bambino Gesù, Informatici senza Frontiere (ISF), Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero Tor Vergata (DPUO TV) e Ethiopian Pediatrics Society (EPS). Il progetto dedicato al potenziamento di tre unità di terapia intensiva neonatali dell’è stato lanciato ufficialmente ieri, mercoledì 10 ottobre, ad Addis Abeba, durerà tre anni e punta a migliorare le condizioni di salute di 15.200 neonati. Un’emergenza silenziosa quella della, che ancora oggi incausa la morte di 41 bambini su 1000 nei primi giorni dopo la nascita, molto spesso per la mancanza di mezzi adeguati a curarli nelle fasi ...