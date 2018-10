Morandi | a Bucci il piano di Autostrade

PONTE Morandi - "BASTA BUGIE O BLOCCHIAMO GENOVA"/ Decreto - Bucci apre a 'terzo accesso' : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

Ponte Morandi - Antitrust : "Ok esclusione di Autostrade"/ Decreto Genova - Bucci "Demolizione dal 1 dicembre' : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

PONTE Morandi - ANTITRUST : “OK ESCLUSIONE DI AUTOSTRADE”/ Decreto Genova - Bucci “mancano 140 milioni” : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: ANTITRUST dà ragione al Governo, "ok ad ESCLUSIONE di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Genova - crollo ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:03:00 GMT)

Ponte Morandi - nominati i Commissari : Bucci e Farabollini : Fumata bianca: il sindaco Marco Bucci è il nuovo Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal ‘Decreto Genova’, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del ...

Ponte Morandi Genova - sindaco Bucci : "Voglio rinunciare a compenso da commissario" | : Il sindaco ha annunciato che, se sarà possibile, non incasserà i 200 mila euro previsti. Il nuovo commissario ha poi parlato dei suoi primi obiettivi e delle possibili tempistiche per la ricostruzione ...

Ponte Morandi - nominati i Commissari : Bucci e Farabollini : Fumata bianca: il sindaco Marco Bucci è il nuovo Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal ‘Decreto Genova’, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del ...

Bucci commissario alla ricostruzione del ponte Morandi : 'un progetto di qualità - serviranno 12-16 mesi' : Il sindaco di Genova ha annunciato che è già al lavoro per alcune variazioni al decreto e promette tempi rapidi per la realizzazione del nuovo viadotto -

CROLLO PONTE Morandi - BUCCI COMMISSARIO DI GENOVA/ Ultime notizie ricostruzione - Vazio : "Governo lo sostenga" : CROLLO PONTE MORANDI, Ultime notizie: Marco BUCCI COMMISSARIO di GENOVA, "ricostruzione in 12-16 mesi". Autostrade fuori dal progetto, la Diocesi "la città aiuti il sindaco"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - Bucci commissario di Genova/ Ultime notizie - Pastorino : 'strada in salita' : Crollo ponte Morandi, Ultime notizie: Marco Bucci commissario di Genova, 'ricostruzione in 12-16 mesi'. Autostrade fuori dal progetto.

Crollo ponte Morandi - Bucci commissario di Genova/ Ultime notizie - Pastorino : "strada in salita" : Crollo ponte Morandi, Ultime notizie: Marco Bucci commissario di Genova, "ricostruzione in 12-16 mesi". Autostrade fuori dal progetto, la Diocesi "la città aiuti il sindaco"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:33:00 GMT)

Genova - il sindaco Bucci è il commissario alla ricostruzione del ponte Morandi : Il sindaco di Genova assicura: arriveranno più risorse, col governo lavoriamo sulla stessa carreggiata. Il nuovo ponte entro 12-16 mesi - Cinquantun giorni dopo il crollo di ponte Morandi arriva la ...

Ponte Morandi - Bucci : “I tempi per la ricostruzione? Credo che si possa fare in 12-16 mesi” : Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione di Ponte Morandi. Nel pomeriggio il primo cittadino del capoluogo di regione ha incontrato la stampa confermando l’incarico: “Non ho ancora ricevuto nulla, ma il presidente del Consiglio mi ha chiamato per dirmi che ha firmato, abbiamo già lavorato su alcune variazioni al decreto che conto di presentare in conferenza stampa al più ...

Ponte Morandi - Marco Bucci commissario di Genova/ “Ricostruzione in 12-16 mesi” : Diocesi “città lo aiuti” : Crollo Ponte Morandi, ultime notizie: Marco Bucci commissario di Genova, "ricostruzione in 12-16 mesi". Autostrade fuori dal progetto, la Diocesi "la città aiuti il sindaco"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:12:00 GMT)