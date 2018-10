Monza | Colombo | «Il progetto di Berlusconi è valido E sul Brianteo piani già approvati»

Monza Calcio - Colombo : "Berlusconi - Galliani - il fondo americano : ecco la verità" : "Spero di aver dato lustro a questa squadra, investire nello sport richiede spirito da mecenati, come famiglia potevamo permettercelo, anche per restituire qualcosa a questo territorio, ma non si ...

Monza - Colombo conferma la cessione della società a Berlusconi : Non è ancora ufficiale, ma manca veramente poco: presto il 95% del Monza sarà di Silvio Berlusconi. È lo stesso attuale presidente del club biancorosso, Nicola Colombo, a confermare la quasi conclusione delle trattative: “Abbiamo condiviso la decisione di ripartire le quote con il 95% che andrà ai nuovi azionisti e il 5% che resterà a me“, ha dichiarato al Giorno. Inizialmente l’ex presidente del Milan avrebbe dovuto ...

Berlusconi ora punta al 95% del Monza : il 5% ai Colombo : Il 95% del Monza a Silvio Berlusconi e il 5% alla famiglia Colombo: sono queste le percentuali con cui potrebbe concludersi l'affare L'articolo Berlusconi ora punta al 95% del Monza: il 5% ai Colombo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monza - Colombo dichiara : “Berlusconi non sa stare senza calcio - ecco quando si chiuderà l’accordo” : Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Felice Colombo, presidente del Milan che ha conquistato il decimo scudetto apponendo la stella sulla maglia, nonché padre dell’attuale numero uno del Monza, non si è sottratto alle domande sul ritorno nel calcio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e sui suoi trascorsi rossoneri. Per quanto riguarda la trattativa Berlusconi-Monza, Colombo non si aspettava quanto è ...

Colombo : «Berlusconi-Monza - si chiude a fine mese : il sogno è la A» : Prosegue la trattativa tra la famiglia Colombo e Silvio Berlusconi per il Monza. Una trattativa «improvvisa e inaspettata», come ha raccontato Felice Colombo. L'articolo Colombo: «Berlusconi-Monza, si chiude a fine mese: il sogno è la A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Colombo : 'Berlusconi-Monza - si chiude entro fine mese. Sogniamo la Serie A' : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si preparano al ritorno del calcio . Manca sempre meno al loro sbarco a Monza , come ammesso alla Gazzetta dello Sport da Felice Colombo , presidente del 'Milan della stella' e padre dell'attuale numero uno del club brianzolo, Nicola: 'È stato tutto improvviso e inaspettato. All'inizio di settembre ha chiamato ...

Monza - il presidente Colombo : "Vicini alla chiusura con Berlusconi e Galliani" : Il presidente del Monza, Nicola Colombo, ha parlato alla stampa tornando sulla manifesta intenzione da parte del duo Berlusconi-Galliani di rilevare il club brianzolo: "È stato un fulmine a ciel ...

Berlusconi e Galliani si prendono il Monza. Presidente Colombo : 'Si chiude' : A Sky Sport , Colombo ha aggiunto: 'Ho mantenuto un po' di riserbo nei primi giorni, ora posso dire che è stato veramente un fulmine a ciel sereno perché oggi è sabato e fino a venerdì scorso non ...

Berlusconi e Galliani al Monza - è fatta : annuncio a fine mese/ Ultime notizie - Colombo resterà in società : Berlusconi e Galliani al Monza, è fatta: annuncio a fine mese. Ultime notizie, Nicola Colombo resterà in società e i due ex Milan avranno una quota del 70%(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:39:00 GMT)

Monza - il presidente Colombo : 'Club a Berlusconi? Pronto a trattare' : 'Sarebbe un grande onore avere come socio il gruppo Fininvest e Silvio Berlusconi. E sarebbe molto importante per la città di Monza e il territorio brianzolo. Sarebbe una grande cosa': così Nicola ...

Monza - Colombo apre alla cessione a Berlusconi : "Un onore trattare con lui" : Berlusconi nuovo presidente del Monza è possibile. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è stato proprio l'attuale numero uno del club brianzolo, Nicola Colombo a confermare le voci su una possibile ...