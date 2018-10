tuttosport

: Mondo Juve compatto e schierato con CR7 - juventusfcIT : Mondo Juve compatto e schierato con CR7 - TheElaima : Nel mondo che vorrei, la Juve non esiste #juveMerda - sandyalbignano : @glmdj @Noah92227567 @Pierodsinter @il_Mirmidone @Gazzetta_it Qui nessuno dice ca...te, semplicemente si riportano… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) TORINO - Nel momento in cui Cristiano Ronaldo si è immerso nelntus lo ha fatto con la consapevolezza che sarebbe entrato a far parte di una grandissima azienda. E su questo non ci sono dubbi: tutto ciò che ruota attorno alla galassia bianconera è ...