Mondiali femminili Volley 2018 – Al via la 3ª fase | Italia nel gruppo G | date e orari

Mondiali femminili - Italia con Serbia e Giappone : Roma, 11 ott., askanews, - Le azzurre della Nazionale Italiana di volley di Davide Mazzanti nella terza fase del Mondiale, a sei squadre, sono state inserite nella pool G con Serbia e Giappone. Questo ...

Mondiali Pallavolo Femminili - Italia suona la nona con gli USA. De Gennaro : 'Stiamo dimostrando quanto valiamo' : ... unica formazione imbattuta del mondiale fino a questo momento, soddisfazione immensa per delle ragazze che stanno dando veramente tanto allo sport Italiano e possono diventare un modello da seguire ...

Volley - Mondiali femminili : Italia batte Russia e vola a Final Six : Giappone. L'Italia batte la Russia e accede alle Final Six dei Mondiali di Volley femminili. Con un turno d'anticipo la nazionale azzurra si è guadagnata un posto tra le prime sei formazioni al mondo. L'ottavo successo consecutivo, ottenuto per 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22, contro la Russia, è infatti valso alle ragazze di Davide Mazzanti l'aritmetica qualificazione alla terza fase della ...

