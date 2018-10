Mondiali Femminili 2018 | le azzurre inanellano il nono successo e il primo posto della

Volley Mondiali Femminili - 9a vittoria per l’Italia : Stati Uniti battuti 3-1 : A Osaka l'Italia ha sconfitto per 3 set a 1 gli Stati Uniti e ha vinto la nona partita su nove nel Mondiale femminile 2018. Un'altra perla delle azzurre che hanno ottenuto uno storico primato. Mai la nazionale femminile aveva vinto tutte le nove partite nel Campionato del Mondo. Da domenica le ragazze di Mazzanti giocheranno la Final Six.Continua a leggere

Diretta/ Italia Stati Uniti - risultato finale 3-1 - : 9 su 9 - altro trionfo azzurro! - Mondiali volley femminili - : Diretta Italia Stati Uniti: info streaming video e tv dell'ultima partita per la seconda fase a gironi dei Mondiali di volley femminile in Giappone.

Volley - Mondiali Femminili : Italia batte Russia e vola a Final Six : Giappone. L'Italia batte la Russia e accede alle Final Six dei Mondiali di Volley femminili. Con un turno d'anticipo la nazionale azzurra si è guadagnata un posto tra le prime sei formazioni al mondo. L'ottavo successo consecutivo, ottenuto per 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22, contro la Russia, è infatti valso alle ragazze di Davide Mazzanti l'aritmetica qualificazione alla terza fase della ...

Volley : Mondiali Femminili : una stratosferica Italia - mette la Russia ko : LA CRONACA DEL MATCH- Solita Italia in campo con Malinov in cabina di regia, Egonu opposta, Sylla e Bosetti di banda, Danesi e Chirichella al centro, De Gennaro libero. Si parte punto a punto con le ...

Volley : Mondiali Femminili : l'Italia batte la Russia ed è fra le prime sei : LA CRONACA DEL MATCH- Nessuna novità nella formazione iniziale azzurra: Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Tutto in ...

Volley - Mondiali Femminili : altro successo per l'Italia - 3-0 alla Thailandia - : Non si ferma più la corsa dell'italdonne nel Mondiale di Volley in Giappone . Le azzurre hanno battuto senza grossi problemi la Thailandia 3-0 infilando il settimo successo consecutivo nella rassegna ...

Volley - Mondiali Femminili : l'Italia supera anche la Thailandia 3-0 : L'ItalVolley batte nettamente anche la Thailandia 3-0, ipotecando le Final Six, è la settima vittoria consecutive delle azzurre.Continua il momento magico delle ragazze del ct Davide Mazzanti, che superano con grande autorità la Thailandia 3-0. Marcia inarrestabile delle azzurre, alla settima vittoria consecutiva nella competizione iridata e saldamente in testa al Gruppo F con la qualificazione alla Final Six, che sembra ormai soltanto una ...

Volley - Mondiali Femminili 2018 : settimo successo per l’Italia - Final Six a un passo : In Giappone è arrivata la settima vittoria consecutiva per l'Italia di coach Mazzanti. Le Azzurre hanno battuto la Thailandia (3-0, con parziali di 25-15, 25-12, 25-15) e sono prime nella pool F con 21 punti. Mercoledì match clou contro la Russia che può spalancare le porte dalla Final Six in programma a Nagoya.Continua a leggere

Volley - Mondiali Femminili : Italia inarrestabile - Thailandia battuta 3-0 : Si è allungata a sette la striscia di successi consecutivi della nazionale Italiana , uscita vittoriosa dalla sfida con la Thailandia 3-0 , 25-15, 25-12, 25-15, , al Mondiale di Volley femminile. ...

Volley : Mondiali Femminili - l'Italia vince ancora - battuta la Thailandia : LA CRONACA DEL MATCH- Mazzanti si affida in partenza alle sue fedelissime. Malinov in regia, Egonu opposta, Sylla e Bosetti di banda, Danesi e Chirichella al centro, De Gennaro libero. E' subito ...

Volley - Mondiali Femminili : l'Italia domina l'Azerbaigian 3-0 : Comincia con il piede giusto la seconda fase dei Mondiali in Giappone, l'ItalVolley regola facilmente l'Azerbaigian 3-0, è la sesta vittoria consecutiva delle azzurre.Era necessario continuare sulla scia delle prime 5 partite vinte a Sapporo ma le ragazze del ct Davide Mazzanti non deludono le attese, superando in tre rapidi set l'Azerbaigian. Una vittoria netta, figlia di una schiacciante superiorità in tutte le fasi di gioco e che lancia ...