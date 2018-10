Molestie - Miriana Trevisan rinviata a giudizio con l'accusa di diffamazione : Il gip di Roma ha rinviato a giudizio l'attrice Miriana Trevisan per l'accusa di diffamazione ai danni del produttore Massimiliano Caroletti. La vicenda è legata ad una intervista che Trevisan ...

Miriana Trevisan rinviata a giudizio - accusò il produttore Caroletti di molestie sul set : Lo ha deciso il gip di Roma: la vicenda è legata ad una intervista che Trevisan rilasciò ad un settimanale nella quale, parlando delle molestie nel mondo dello spettacolo, raccontò di avere respinto ...

Ad Arischia arriva dal 12 al 14 la 30^ edizione della Fiera di Ottobre. Tra gli ospiti presenti : Michelle Carpente - Miriana Trevisan e Roberto Ciufoli : Torna dal 12 al 14 ottobre la 30^ edizione della Fiera di Arischia (L’Aquila), evento organizzato dall’Associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e rivitalizzando un antico mercato di bestiame locale, si è trasformato in un importante appuntamento nazionale per gli operatori del settore agricolo e dell’allevamento. Tutti gli anni la Fiera di Ottobre si svolge su un’area di circa 20.000 metri quadrati registrando numerose presenze con visitatori ...

Grande Fratello Vip 3 : le smentite di Barbara De Rossi e Miriana Trevisan : Dopo essere state annunciate nel cast del Grande Fratello Vip 3 hanno subito smentito la notizia facendo sapere ai loro fan che mai e poi mai avrebbero preso parte al reality. Di chi si tratta? In primis di Barbara De Rossi che su Rete 4 conduce con successo Il Terzo Indizio. In seconda battuta di Miriana Trevisan, ex valletta di Mike Buongiorno. Grande Fratello Vip 3: le parole di Barbara De Rossi Non si fa in tempo a leggere e a capire chi ...

“Tra poco”. Miriana Trevisan - dopo 10 anni di oblio - la rivelazione “choc” : Era una delle ragazze di Non è la Rai più amate. Bella, sorridente, solare, mediterranea: Miriana Trevisan, la conduttrice che ha esordito nel programma di Gianni Boncompagni, però, non fa più televisione da tanto tempo. dopo essere stata valletta di Mike Bongiorno a “La ruota della fortuna”, ha fatto qualche altra apparizione televisiva ma niente di più. Si è tornati a parlare di lei nel dicembre 2013, quando debuttò come scrittrice di ...

