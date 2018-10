Ministero degli Esteri cinese | ' la Cina si oppone a protezionismo commerciale e doppi

Ministero degli Esteri : bandi per 357 tirocini presso Ambasciate e Consolati : Dal 17 settembre al 12 ottobre 2018, gli studenti universitari iscritti in uno degli atenei aderenti all'iniziativa, potranno proporre la propria domanda di partecipazione per l'assegnazione di una borsa di studio che consente di svolgere un tirocinio [VIDEO] presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani del Ministero degli Affari Esteri. I posti a disposizione sono 357 e saranno così ripartiti: 167 in Europa; 54 in Asia; 46 in ...

La GroKo tiene. Salta il capo degli 007 dopo le parole sui neonazisti - ma Seehofer se lo prende al Ministero : Il capo dell'intelligence interna tedesca, Hans-Georg Maassen, è stato trasferito ad altro incarico in seguito ai suoi commenti sulle violenze di estrema destra a Chemnitz. Lo ha reso noto il governo tedesco, dopo che nei giorni scorsi la Grosse Koalition aveva sbandato per l'opposizione della Spd alla permanenza del numero uno degli 007 in carica.Maassen diventerà sottosegretario al Ministero dell'Interno, è stato ...

Blitz degli studenti davanti al Ministero - 'chi ha paura di cambiare?' : Roma, 12 set., askanews, - Blitz della Rete degli studenti Medi nella notte, alla vigilia del primo giorno di scuola, davanti al ministero dell'Istruzione a Roma per manifestare contro il governo Lega-...

Genova - altro durissimo botta e risposta autostrade-Ministero : 'Rispetto puntuale degli obblighi' - 'Indecenti' : Intanto spunta un nuovo video - al momento ancora non diffuso - che documenta il momento del crollo del ponte Morandi a Genova ripreso dalla telecamera di una azienda privata -

Ponte Morandi - il Ministero approvò il rinforzo degli stralli due mesi prima del crollo. Toti : “No statalizzazione” : Due mesi prima del crollo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato il progetto esecutivo degli stralli del Ponte Morandi. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che quel documento porta la firma di Vincenzo Cinelli, Direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali che ieri ha subito dei sequestri. Il progetto secutivo di rinforzo dei tiranti che sostengono il Ponte viene autorizzato per ...

Ponte Morandi - il Ministero approvò il rinforzo degli stralli due mesi prima della tragedia : Due mesi prima del crollo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato il progetto esecutivo degli stralli del Ponte Morandi. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che quel documento porta la firma di Vincenzo Cinelli, Direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali che ieri ha subito dei sequestri. Il progetto secutivo di rinforzo dei tiranti che sostengono il Ponte viene autorizzato per ...

Ministero degli Esteri : per Seagal incarico di inviato speciale - : ... dell'arte, della scienza, dell'istruzione, dello sport, aree e scambi per giovani, per partecipare a eventi rilevanti sul territorio e all'estero, mantenere i contatti con i partner americani. ...