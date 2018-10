Mini - La Baker Street Edition anche per la 3 e la 5 porte

quattroruote

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Laallarga alle versioni tre e cinquela disponibilità dell'allestimento, appena presentato sulla Countryman, per il mercato italiano. Le motorizzazioni disponibili sono quelle a benzina One 55 kW, One 75 kW e Cooper 100 kW e quelle diesel One D 70 kW e Cooper D 85 kW. Le dotazioni aggiuntive permettono al cliente un risparmio sul listino compreso tra il 63 e il 69% con prezzi a partire da 19.400 euro, che scende a 17.400 euro nel caso si sfruttil'ecobonus previsto fino a fine anno per la rottamazione di veicoli diesel fino all'Euro 4. Gli accessori della. Per le versioni a tre e cinque, che possono contare su un recentissimo aggiornamento relativo a motori, cambi e infotainment, è prevista una dotazione di serie che include cerchi di lega da 16" in tinta nera, i gruppi ottici Bi-Led, i fendinebbia Led, il ...