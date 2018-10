Mimmo Lucano Il sindaco che sussurra agli ultimi

Mimmo Lucano ha sempre avuto detrattori. Quello che sta succedendo a Riace non è un caso : Nelson Mandela venne arrestato. Anche Danilo Dolci finì dietro la sbarra. Don Lorenzo Milani subì un processo. Mimmo Lucano, il sindaco di Riace è uno di loro. Abbiamo letto tutto su di lui. Abbiamo sentito in questi giorni ogni sera davanti alla TV gli intellettuali vip che si schierano con o contro il primo cittadino per difendere o sparare contro ad una sola parola: accoglienza. Il dibattito di questi giorni mi ha ricordato “L’obbedienza non ...

Perché odiano Mimmo Lucano : L'arresto del sindaco noto nel mondo per l'integrazione dei profughi ha fatto esultare i nemici dell'accoglienza. Ma erano state le relazioni dei prefetti a esaltare l'esperimento Riace Domenico Lucano, il sindaco di Riace: "Felice di aiutare i migranti a casa nostra" " Quando la prefettura lodava il "modello Riace" e il sindaco Mimmo Lucano"

Quando Papa Francesco elogiava il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il suo modello : ... seguace di Natale Bianchi, Sasà Albanese, Francesco Cirillo, Peppino Lavorato, Emilio Sirianni, Giuseppe Impastato, solo per fare alcuni nomi che hanno ispirato la mia azione sociale e politica in ...

Migranti - la lettera di Mimmo Lucano : "Niente da nascondere - rifarei tutto" : "rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita" scrive il sindaco di Riace ai domiciliari, in una...

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano si difende : “Non mi pento di niente - voglio trionfi la giustizia” : Intervistato nella casa in cui al momento è detenuto agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il primo cittadino di Riace, Domenico Lucano, ha dichiarato: "Io credo nella giustizia, in una giustizia giusta. Io dalla verità non ho nulla da temere perchè non ho nulla da nascondere. Non mi pento di niente".Continua a leggere

"Un paese di Calabria" - il doc su Riace e Mimmo Lucano - è in streaming gratuito : Un paese di Calabria è il documentario diretto da Shu Aiello e Catherine Catella nel 2016 che narra la storia di Riace e del suo sindaco Mimmo Lucano: una località svuotata dall'emigrazione e un primo cittadino che accoglie i migranti sbarcati sulle coste italiane per ripopolare il paese.Un sindaco che è stato arrestato il 2 ottobre nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla procura di Locri diciotto mesi fa. L'accusa ...

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco - Salvini : "attendo parole Mattarella e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Riace - in 3.000 a manifestare per Mimmo Lucano : Almeno 3.000 persone hanno sfilato sabato mattina per le vie di Riace, nel reggino, per sostenere Mimmo Lucano, il sindaco simbolo dell'accoglienza agli arresti domiciliari da martedì scorso per ...

