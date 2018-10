Milano Amsa Sale al 47% la percentuale dei mezzi alimentati a metano sul totale della

Milano : Amsa - 43 nuovi mezzi alimentati a metano per raccolta differenziata (3) : (AdnKronos) - In quest’ottica, ha proseguito Lahutte "siamo fieri che molti dei nostri prodotti più innovativi - come le gamme Daily ed Eurocargo - che già da tempo stanno contribuendo a migliorare la sostenibilità ambientale ed operativa del trasporto industriale, siano prodotti ed assemblati nei n

Milano : Amsa - 43 nuovi mezzi alimentati a metano per raccolta differenziata : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Sono entrati nel parco aziendale di Amsa 43 nuovi automezzi alimentati a metano per la raccolta differenziata. Si tratta di automezzi Iveco dalla capacità di 10 metri cubi utilizzati principalmente per la raccolta dell’umido e della plastica. Salgono così a 146 gli autom

Milano : Amsa - 43 nuovi mezzi alimentati a metano per raccolta differenziata (2) : (AdnKronos) - "Amsa ha già investito più di 5 milioni di euro e nel 2019 entreranno nella flotta aziendale più di 30 nuovi automezzi alimentati a metano – ha dichiarato Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa, società del gruppo A2A -. La motorizzazione a metano è una tecnologia indispensabile

A Milano 43 nuovi mezzi a metano per Amsa - sono 47% della flotta : Milano, 9 ott., askanews, - Con l'arrivo di 43 nuovi automezzi a metano per la raccolta differenziata sale al 47%, 146 mezzi su 313, la percentuale di autocompattatori in dotazione all'Amsa con questo ...