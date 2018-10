Milan | Leonardo conferma Pequetà e parla di Ibra

Leonardo : 'Paquetà al Milan - arriva a gennaio' : MilanO - 'Non c'è tanto da dire, non voglio deludervi, abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma come sapete il mercato apre il 3 gennaio, quindi c'è ancora un po' di strada per dare l'...

Milan scatenato - Leonardo conferma l’affare Paquetà! Novità anche su Ibrahimovic : Il dirigente del Milan Leonardo ha parlato dell’arrivo di Paquetà in rossonero e dell’idea Ibrahimovic che piace ai tifosi e non solo “Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato apre 3 gennaio e l’ufficialità non può esserci. l’affare comunque è concluso. Sui social? Io seguo tutti, mi piace curiosare e quindi seguo anche Lucas. Avremo tempo di parlarne, deve ancora giocare 10 partite in Brasile ed è in lotta per ...

Chi è Lucas Paquetá - il 'Mago' del Flamengo portato al Milan da Leonardo : A 15 anni era alto un metro e 53 centimetri. I compagni lo prendevano in giro, i suoi allenatori non pensavano che sarebbe diventato un calciatore, lui non riusciva a crescere a causa di alcuni ...

Milan : Leonardo non molla Rabiot del PSG : Secondo il Corriere dello Sport , Leonardo vuole portare al Milan il centrocampista francese Adrien Rabiot , in scadenza di contratto a giugno col PSG .

Savicevic : 'Questo Milan a me piace. Spero che Leonardo trovi il nuovo Kakà' : E se Maldini è tornato al Milan, Berlusconi si è riaffacciato nel mondo del calcio comprando il Monza: "Mi incuriosisce molto, soprattutto quello che ha in mente per i giocatori. Niente tatuaggi, ...

Savicevic : 'Higuain meglio di Icardi - Leonardo porta un altro Kakà al Milan' : Dejan Savicevic dice la sua sul Milan. L'ex numero 10 rossonero, ora presidente della federcalcio montenegrina, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Vedremo che succede nel derby, questo Milan mi piace. Gioca un buon calcio ed è in crescita : Higuain ha iniziato a segnare e trascina, Suso sforna assist: bella intesa. Le ultime gare mi ...

Boban : 'Il Var sta ripulendo il calcio - perfetto per l'Italia. Milan - nuovo ciclo con Leonardo - Maldini e Higuain' : Ex centrocampista di Milan e Croazia e ora vice segretario della FIFA, Zvonimir Boban ha concesso una lunga intervista a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai Uno : le sue dichiarazioni. CROAZIA AL MONDIALE - 'E' stato un magnifico torneo, che ha ridato tantissime speranze alle squadre. La capacità della Russia di organizzare un evento ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Leonardo a Milano e la festa del Paradiso : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

Milan - Leonardo conferma interesse nei confronti di Ibrahimovic : ecco cosa ha detto : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Olympiacos, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, il direttore generale dell’area tecnica Leonardo si è espresso sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “È legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è ...