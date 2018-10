Milan | il Chelsea tenta di soffiare Romagnoli ai rossoneri | la situazione

Milan - il Chelsea pensa a un difensore rossonero : possibile offerta già a gennaio? : Il Chelsea di Maurizio Sarri avrebbe posato gli occhi su un pezzo pregiato della difesa del Milan, il capitano Alessio Romagnoli. Il 23enne difensore rossonero, dopo aver attirato le attenzioni del Manchester United, secondo il Telegraph, sarebbe entrato nelle grazie dell’ex tecnico del Napoli: Sarri, infatti lo considera il rinforzo adatto per una retroguardia che rischia di perdere sia Gary Cahill che Andreas Christensen. SCARICA ...

Nè Milan - nè Inter : Fabregas vuole restare al Chelsea : Cesc Fabregas è in scadenza di contratto a fine anno e tanti club fra cui Inter e Milan stanno provando a corteggiarlo. Secondo la redazione inglese di Sky Sport , tuttavia, il desiderio del centrocampista spagnolo è quello di restare al Chelsea perchè stupito dal lavoro fatto con Sarri .

Pasalic : 'Il Milan era un sogno - non volevo andare via. Chelsea? Non sono da top club...' : Infatti oggi poteva essere vice campione del mondo con la Croazia e non lo è: preconvocato e poi lasciato a casa 'Sarei bugiardo se dicessi che non ci ho mai pensato e che non ci sono rimasto male. ...

Robinho : 'Milan? Fu Ibrahimovic a volermi. Non andai al Chelsea per via delle maglie stampate in anticipo' : I paragoni con Pelé, il sì al Real e non al Barça, il primo acquisto nel City degli sceicchi, lo scudetto al Milan, il ritorno in patria e il presente in Turchia, al Sivasspor. Robinho ne ha di storie ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 : le possibili avversarie di Milan e Lazio. Da evitare Arsenal - Chelsea e Villareal in prima fascia : Il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018/19 si svolgerà venerdì alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo e coinvolgerà almeno due squadre italiane. Lazio e Milan si sono garantite la qualificazione diretta al tabellone principale della seconda coppa europea calcistica grazie al 5° ed al 6° posto raggiunti al termine dell’ultimo campionato di Serie A, mentre l’Atalanta (settima in campionato) è stata costretta ...

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea : In attesa di accogliere Samu Castillejo dal Villarreal, il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Il centrocampista, che sarà presentato venerdì 17, arriva dal Chelsea in ...

Bakayoko in prestito da Chelsea al Milan : ANSA, - MilanO, 14 AGO - Tiemouè Bakayoko è ufficialmente un giocatore del Milan. Il 23enne centrocampista francese si trasferisce dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. "AC ...

Bakayoko in prestito da Chelsea al Milan : ANSA, - MilanO, 14 AGO - Tiemouè Bakayoko è ufficialmente un giocatore del Milan. Il 23enne centrocampista francese si trasferisce dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. "AC ...

Bakayoko - voglia di Milan : si riduce l'ingaggio e il Chelsea aiuta Leonardo : La voglia di trasferirsi in Italia però era tanta e lo testimonia il retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport : Bakayoko avrebbe infatti acconsentito a una considerevole riduzione del proprio ...

Bakayoko al Milan : è fatta/ Ultime notizie - visite mediche domani : accordo con il Chelsea raggiunto : Bakayoko al Milan: è fatta, accordo raggiunto con il Chelsea per il francese. Ultime notizie, domani il centrocampista sosterrà le visite mediche di rito(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:42:00 GMT)

Calciomercato Milan - contatti positivi con il Chelsea : Bakayoko è sempre più vicino : Il club rossonero ha avuto nuovi contatti oggi con il Chelsea, compiendo dei passi avanti per definire la trattativa per Bakayoko Il Milan vuole Bakayoko, il centrocampista del Chelsea è ormai un obiettivo concreto dei rossoneri per la mediana. Nuovi contatti oggi tra le parti, filtra ottimismo sul positivo esito della trattativa che permetterebbe a Gattuso di mettere centimetri e muscoli nella propria mediana. La volontà del calciatore è ...

Milan - ecco Bakayoko : Leonardo trova la formula giusta e convince il Chelsea : Bakayoko si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan, Gattuso accoglierà il centrocampista dopo la cessione di Locatelli Bakayoko è ad un passo dal Milan. Il neo dirigente rossonero Leonardo, si appresta a chiudere un altro grande acquisto per la rosa di mister Gattuso. Il centrocampista è infatti vicinissimo al Milan, dopo che Leonardo ha trovato l’accordo con il Chelsea a seguito di alcune schermaglie di mercato. Alla ...

Milan - Donnarumma non teme il dualismo con Donnarumma : “giocherà chi starà meglio. Chelsea? Ecco la verità” : Il portiere spagnolo è stato presentato oggi alla stampa, il dualismo con Donnarumma e la possibilità Chelsea i temi trattati “Chi starà meglio, giocherà“. Pepe Reina si esprime così in merito al dualismo con Gianluigi Donnarumma per difendere la porta del Milan. “Io do sempre il massimo aspettando di giocare – sottolinea il 35enne spagnolo durante la sua conferenza stampa di presentazione – Poi bisogna ...

Ufficiale Courtois al Real Madrid - Kovacic come contropartita al Chelsea : Milan beffato - i dettagli dell’operazione : Thibaut Courtois è un nuovo giocatore del Real Madrid, nell’affare con il Chelsea è compreso il prestito di Kovacic: beffato il Milan che puntava al centrocampista croato Ad un giorno dalla chiusura del calciomercato in Premier League il Chelsea piazza due colpi. In mattinata il pagamento della clausola rescissoria di Kepa, ben 80 milioni, ha regalato a Sarri un nuovo portiere. Via libera dunque per l’addio di Courtois che si è ...