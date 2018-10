Migranti | a Bari sgombero struttura

Bari - 17 Migranti ammassati in poche stanze : ordinanza di sgombero per un tugurio al Libertà : Il contratto era intestato a una sola persona, ma nell'appartamento di via Nicolai ci vivevano in diciassette. Per questo la polizia locale è intervenuta per applicare l'ordinanza antituguri firmata dal sindaco Decaro

Bari - ordinanza del sindaco contro chi affitta tuguri ai Migranti : "Basta lucrare sugli ultimi" : Nel mirino due case senza servizi igienici dove vivono abusivamente fino dodici persone. Si trovano al Libertà, il quartiere visitato dal ministro Salvini, dopo la petizione contro gli immigrati

"Qui troppi Migranti". Salvini a Bari : "Manderò più forze dell'ordine" : Ha voluto incontrare alcuni cittadini di Bari firmatari di una petizione a lui indirizzata, per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere "Libertà" a causa dei migranti lì residente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di raggiungere il capoluogo pugliese e parlare di persona con gli appartenenti al 'Movimento Riprendiamoci il Futuro' (promotore della raccolta di firme). Salvini ha visitato il rione per vedere con i ...

Minacce e sputi a Delia - la barista che serve ?i Migranti a Ventimiglia : Si chiama Delia, ha quasi 60 anni e il suo bar, l'Hobbit di Ventimiglia, accogli chiunque abbia bisogno di un posto dove stare, perché "non tutti quelli che vagano si sono persi", come scriveva l'autore del libro da cui il locale prende il nome.Lei ha deciso di accogliere anche i migranti che provano a lasciare l'Italia: prepara da mangiare, li accoglie al caldo quando l'inverno è rigido, permette loro di chiamare le loro famiglie e offre ...

