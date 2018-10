Migrante aggredisce direttore Cara

Soverato : Migrante aggredisce cittadino - il sindaco lo manda ko con un pugno : Una vicenda tanto inattesa quanto curiosa [VIDEO] si è verificata per le strade calabresi, più precisamente a Soverato , comune della provincia di Catanzaro nonché una delle mete turistiche più apprezzate della zona. Il protagonista inaspettato è il primo cittadino della localita', il sindaco Ernesto Alecci, il quale si è reso protagonista di un atto di violenza nel tentativo di fermare un migrante che stava aggredendo un quarantenne, cittadino ...

