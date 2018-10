Microsoft Edge | elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update

YouTube : la modalità picture-in-picture approda su Microsoft Edge e Google Chrome : Dopo averlo testato nei mesi scorsi con un rilascio graduale di tipo A/B, Google ha finalmente implementato per tutti gli utenti PC la modalità picture-in-picture di YouTube. Si tratta di una funzionalità richiestissima che viene ora integrata all’interno dello stesso sito WEB consentendo la visualizzazione di video in background su una piccola finestra in sovraimpressione non ridimensionabile. Sfortunatamente, non appena si chiude la ...

Microsoft Edge per Android : scoperto un curioso Easter egg : Un recente aggiornamento rilasciato da Microsoft per la versione beta di Microsoft Edge e numerato 42.0.0.2519 pare abbia segretamente introdotto un curioso Easter egg. Alcuni utenti hanno infatti notato che, al superamento delle 100 schede attive, l’apposito pulsante posizionato sulla barra di navigazione inferiore cambia icona: invece del classico simbolo appare il vero e proprio Ninja Cat che, per chi non lo sapesse, è la mascotte ...

Microsoft Edge (Beta) si aggiorna su Android : introdotto il numero delle schede aperte : La versione Beta del browser Edge sviluppato da Microsoft per gli smartphone e i tablet Android si è aggiornata recentemente alla versione 42.0.0.2519. Changelog Il numero delle schede aperte, sulla falsariga di Chrome, viene ora mostrato nella barra di navigazione. Fix di bug. Link al download Microsoft Edge (Free, Google Play) ?

Avast Online Security : disponibile al download l’estensione per Microsoft Edge : Microsoft Edge supporta nativamente la tecnologia Smart Screen in grado di rilevare in pochissimo tempo l’affidabilità e la reputazione dei siti web avvisando l’utente in caso di eventuali sospetti. Se però desiderate provare anche un servizio di terze parti per magari confrontarlo con quello nativo, potete adesso scaricare sul Microsoft l’estensione Avast Online Security. Proprio come Smart Screen, anche il plug-in della nota ...

Microsoft Edge Preview si aggiorna per Android e iOS : La versione Preview di Microsoft Edge ha appena ricevuto sul Google Play Store e sull’App Store di casa Apple un nuovo interessante aggiornamento numerato 42.0.0.2285. Novità Migliorata l’integrazione con MSN Notizie: adesso è possibile ricevere in automatico le notifiche sulle ultime news più importanti. Vai velocemente alla pagina web Novità e suggerimenti dal menu Impostazioni. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Microsoft Edge ottiene su mobile valutazioni migliori rispetto a Chrome : Microsoft Edge è ancora un browser molto giovane specialmente su piattaforma mobile e certamente, a livello di diffusione, non può competere con Chrome però è già riuscito a superare il suo rivale d’eccellenza in un particolare ambito.-- Microsoft, già a partire dal rilascio di Edge in versione beta e poi stabile, ha iniziato a lavorare costantemente per migliorarlo rendendolo aggiornamento dopo aggiornamento più stabile, veloce e completo. Gli ...