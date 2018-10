Michele Mariano | unico ginecologo non obiettore in Molise | Se per il Papa sono un

huffingtonpost

: Michele Mariano: 'Sono il ginecologo degli aborti ma che gioia se la madre si convince a tenere il bimbo'… - MariaC_Pisani : Michele Mariano: 'Sono il ginecologo degli aborti ma che gioia se la madre si convince a tenere il bimbo'… - mariano_perini : @ventisei_dieci @Michele_Anzaldi @AlessiaMorani @borghi_claudio Non c è peggior cieco che guardando NON SENTE. - mariano_perini : RT @Terry43887542: @effemme1 @Michele_Anzaldi @Agenzia_Dire Infatti, se solo smettessero di inseguirli... ignorate li per un po'... non and… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Io un sicario? Ma che offesa. Ioun medico che applica una legge dello Stato. E allora chi sarebbe il mandante, lo Stato stesso? Sarei un assassino se le donne le lasciassi morire di aborto clandestino, come avveniva prima della 194". Reagisce così - intervistato da Repubblica sulle parole delnonin.Dirige il reparto di interruzione volontaria di gravidanza dell'ospedale Cardarelli di Campobasso: "E' la mia trincea. Faccio da solo 400 aborti l'anno", ma "questo mestiere, sapete, l'avevo scelto anche per far nascere i bambini". "Nel mio reparto - spiega - arrivano donne non solo dal, ma dalla Puglia, dalla Campania e dalla Calabria. Sanno che quiaccolte e siamo bravi. Ogni volta che nel Sud chiude un reparto della 194 le mie pazienti aumentano".Non si aspettava parole così dure dal, "anche se ...