MGW2018 | Il campione di FIFA Daniele “Prinsipe” Paolucci si racconta ai nostri microfoni

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Alla Milan Games Week 2018, in occasione del programma “Giovani Promesse”, Gillette ha presentato, una delle stelle dell’esport italiano. È un giocatore professionista di: come molti altri giovani talenti riescono a fare in tutto il mondo, ha fatto della sua passione una professione. Nel 2017 ha vinto il campionato europeo a Madrid, mentre nel 2018 ha raggiunto il terzo posto nel campionato del mondo per club con la sua squadra, i Mkers.è il primo atleta Esport Red Bull italiano, alla pari di atleti come Ivan Zaytsev, Marc Marquez e esportivi come Enrique “xPeke” Cedeno Martinez, giocatore di League of Legends. Perci sono più similitudini che differenze tra un atleta di videogiochi e uno di sport tradizionali: in comune hanno impegno, sacrificio, dedizione e allenamento. Le conferme arrivano anche dall’aspetto psicologico che deve ...