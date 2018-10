: ????#allertaROSSA oggi e domani sui settori orientali e meridionali della Sardegna e #allertaARANCIONE sulla Gallura.… - DPCgov : ????#allertaROSSA oggi e domani sui settori orientali e meridionali della Sardegna e #allertaARANCIONE sulla Gallura.… - Agenzia_Ansa : #Maltempo Allerta #meteo rossa sulla #Sardegna, crolla ponte sulla 195, statale tagliata in due - FOTO - insopportabile : ATTENZIONE: INNALZATO IL LIVELLO DI ALLERTA METEO IN SARDEGNA. #allertameteoSAR -

Continua l'emergenza maltempo in.Anche nella notte si sono registrati piogge e vento,con allagamenti e disagi. Forte temporale a Cagliari. Una donna è dispersa ad Assemini.Nel comune di Uta 49 persone sono state evacuate. Già ieri era stata diramata l'allerta rossa in vigore fino alla mezzanotte di oggi,giovedì.Oggi restanodi ogni ordine e grado,parchi, cimiteri,biblioteche e musei. Vigili del fuoco impegnati in diversi punti dell'isola in attività di soccorso. Cancellati diversi voli.(Di giovedì 11 ottobre 2018)