Mercedes-Benz - La carica delle ibride plug-in della Stella

Mercedes-Benz - Al volante della GLC F-Cell : Nulla, allesterno, può far supporre che sotto la pelle di questa Mercedes-Benz GLC si nasconda una meccanica fuori dal comune. Solo le scritte F-Cell riportate sulle fiancate e i filetti azzurri su mascherina e cerchi permettono di distinguerla da tutte le altre. E un occhio attento può forse notare che, dietro, sul fianco destro, vi sono due sportellini per il rifornimento. Anche dentro le differenze sono minime: il solito ambiente made in ...

Mercedes-Benz - Via alla fabbrica di batterie negli Usa : Il gruppo Daimler ha ufficializzato linizio della produzione di batterie per vetture elettriche nello stabilimento di Tuscaloosa, in Alabama (Usa). Unoperazione che rappresenta il primo step evolutivo dellimpianto americano a favore della mobilità elettrica, supportato da un investimento pari a un miliardo di dollari. Stabilimenti in evoluzione. Il progressivo passaggio dalla costruzione di auto a combustione a vetture elettriche, a ...

Mercedes-Benz Classe B : la nuova generazione fa il suo esordio a Parigi : Stile completamente rinnovato per la monovolume della Stella, funzionale come sempre ma sportiva ed esclusiva come mai prima...

Mercedes-Benz - La Classe B si rinnova - nel segno della A : La nuova Mercedes-Benz Classe B è una delle protagoniste del Salone di Parigi. La monovolume tedesca si rinnova seguendo la strada tracciata dalla sorella Classe A, con la quale condivide l'evoluzione della piattaforma e le novità dal punto di vista dei powertrain e dell'infotainment. Gli ordini in Europa si apriranno il prossimo 3 dicembre, con consegne previste a partire da febbraio 2019 a prezzi ancora da confermare.Indole sportiva senza ...

Mercedes-Benz EQ B - Primo avvistamento dell'elettrica : Con la EQ C attesa sotto ai riflettori del Salone di Parigi la Mercedes-Benz ha aperto una nuova era, dando il via a una nuova strategia dedicata alla elettrificazione. Proprio mentre la EQC debutta in pubblico siamo in grado di mostrarvi le foto spia del prossimo modello della gamma EQ, nuovamente dedicato al settore delel Suv.Una crossover compatta per creare la gamma EQ. Il nuovo modello, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe prendere la ...

Mercedes-Benz Classe B - Nuovi teaser a poche ore dal debutto : La Mercedes-Benz ha diffuso un video teaser della Classe B, che debutterà in occasione del Salone di Parigi. Nel breve filmato viene mostrato già molto della monovolume, mettendo in risalto alcuni dei suoi contenuti principali. Dalla Classe A deriva la plancia. La Classe B deriva dalla nuova Classe A: oltre alla piattaforma e alle motorizzazioni l'evoluzione ha coinvolto anche il design della carrozzeria e degli interni. L'abitacolo viene ...

Mercedes Benz Milano : concessionaria per usato garantito e km 0 - officina e negozio per noleggio : MERBAG S.p.A è la concessionaria ufficiale di Mercedes Benz ed ha diverse sedi sia a Milano città che in provincia. Le sedi relative a Mercedes Benz sono 5 in totale e si dividono in sedi per i veicoli industriali e commerciali, e sedi riguardanti le autovetture. Le sedi per quest’ultima categoria sono ubicate: a Milano Linate in via Scarlatti 1, a Milano in via G. Daimler 1, in via Padova 15 e in via Tito Livio 30. Le sedi di via G. Daimler 1, ...

Mercedes-Benz Classe A - attrice di una web series" : La première della web series è in programma il 14 settembre nello showroom R.Star, nell'ambito di All R.Star Game, evento creato per un weekend all'insegna dello sport, del gusto e del divertimento. ...

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLE : carattere e intelligenza : Il nuovo GLE rivoluziona nuovamente un segmento che ha inaugurato più di venti anni fa, introducendo numerose innovazioni e...

Mercedes-Benz GLE - Tutta nuova e anche a sette posti : Levoluzione della gamma della Mercedes-Benz non accenna a rallentare e, dopo il lancio della EQ C, la prima Suv elettrica della Casa, è giunta lora di portare al debutto anche la nuova generazione della GLE. Lex ML, ribattezzata nellautunno del 2015 secondo le nuove logiche di nomenclatura di Stoccarda, è stata una delle vetture più importanti della storia della Stella. Nel 1997 fu proprio la Classe M ad aprire la strada alla nuova moda delle ...

Mercedes-Benz mostra il drone elettrico del futuro - : La casa automobilistica tedesca ha presentato l'idea del veicolo elettrico automatico Vision Urbanetic, mostrando come a loro avviso potrebbe apparire il trasporto urbano del futuro. Vision Urbanetic ...

Mercedes-Benz Classe B - Proseguono i test della nuova generazione : In contemporanea con la presentazione della EQC, prima di uninedita famiglia di auto elettriche, la Mercedes-Benz sta lavorando allo sviluppo di modelli dallimpostazione più convenzionale, fra i quali la nuova generazione della Classe B. La vettura tedesca presenterà unimportante evoluzione, sia in termini stilistici sia tecnici, sfruttando le moderne soluzioni adottate dalla Classe A.Look rivisitato. Sebbene le immagini odierne ...

Vision URBANETIC di Mercedes-Benz : rivoluzione nel trasporto di passeggeri e merci : on Vision URBANETIC, Mercedes-Benz Vans presenta una strategia di mobilità rivoluzionaria che si spinge ben oltre i veicoli...