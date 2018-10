Mercato postale | salario minimo per tutti dal primo gennaio

AMAZON - MULTA AGCOM : “SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO”/ Ultime notizie : avviata analisi del Mercato delivery : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:12:00 GMT)