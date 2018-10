“Me ne vado!” GF Vip | non una ma ‘la’ concorrente scoppia in lacrime ed è decisa

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Ad un certo punto del Grande Fratello capita sempre: il periodo di incertezza e malessere. Inizia sempre qualcuno con qualche urlo, poi lee infine la confessione. Insomma, nella casa più spiata d’Italia si respira un’aria pesante: iniziano a sentirsi le prime insofferenze per la convivenza forzata tra estranei, la differenza dei punti di vista e le difficoltà di gestione dei compiti a casa. La scorsa settimana due Vip sono stati protagonisti di una lite furibonda: il conduttore televisivo Valerio Merola si è scagliato contro Maurizio Battista. La delusione per la nomination ricevuta dal comico è stata davvero insopportabile, soprattutto per il legame di amicizia che pareva essersi creato nei giorni precedenti. E ora anche per la splendida attrice romana è arrivato il momento dello sfogo. La 64 enne Eleonora èta in un pianto disperato. Il suo è stato un vero e proprio ...