Mazda - Sulla CX-5 debutta il G-Vectoring Control Plus

(Di giovedì 11 ottobre 2018) LaintroduceCX-5 per il mercato giapponese la nuova tecnologia G-. Il sistema rientra nel pacchetto Skyactiv Vehicle Dynamics e rappresenta l'evoluzione della prima generazione del G-.Maggiore stabilitàlando coppia e freni. Rispetto al sistema già introdotto nel 2016, il primo capace di modificare la coppia erogata in base agli imput dello sterzo per regolare il carico sulle singole ruote, la versioneaggiunge il monitoraggio dell'impianto frenante. In questo modo l'angolo di imbardata del veicolo può esserelato in maniera più precisa: in uscita di curva le ruote esterne vengono così leggermente frenate stabilizzando il veicolo. Il dispositivo è particolarmente utile per massimizzare la stabilità della vettura nel caso in cui si debba evitare improvvisamente un ostacolo, ma rende la guida molto più fluida ...