Maurizio Costanzo promuove Valeria Marini a Temptation Island Vip

Loredana Bertè a L’Intervista di Maurizio Costanzo : Giovedì 11 ottobre, in seconda serata su Canale 5 quarto imperdibile appuntamento de “L’Intervista”. Ospite di questa puntata l’artista più eclettica, innovativa e controversa della musica italiana, la donna che nel nostro Paese ha osato di più dettando mode e tendenze: Loredana Bertè. La regina del rock italiano si racconta a Maurizio Costanzo in un incontro intimo e intenso scandito dalle immagini più rappresentative della sua ...

Maurizio Costanzo/ "In futuro vorrei vedere una tv più diretta". E sui reality rivela che... (S'è fatta notte) : Maurizio Costanzo torna questa sera su Rai Uno con S'è fatta notte, il talk show tutto dedicato alle interviste in onda in seconda serata. "Un programma al mattino? Non so che reazioni..."(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Loredana Bertè ospite a L’Intervista di Maurizio Costanzo dell’11 ottobre : Nuovo appuntamento con L’Intervista di Maurizio Costanzo: ospite in studio questa settimana la regina del rock Loredana Bertè A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album di inediti “LiBertè“, Loredana Bertè si racconta in un’imperdibile intervista nel talk one-to-one condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. Ecco in anteprima alcune dichiarazioni e un breve clip della puntata. Anticipazioni ...

Il segreto di Barbara d’Urso. Maurizio Costanzo rivela la chiave del successo di Carmelita : Barbara d’Urso campionessa di ascolti. Dopo due sconfitte consecutive, la conduttrice di Domenica Live durante l’ultima puntata del suo talk-show ha messo a segno un’importante vittoria, seppur risicata, ai danni di Mara Venier. Aver battuto Domenica In su RaiUno e aver festeggiato oltremodo ha infastidito, e non poco, la zia d’Italia: tra lei e Barbara d’Urso, infatti, negli ultimi giorni è sceso il gelo. Una ...

Barbara D'Urso - parla Maurizio Costanzo : 'Vi svelo il segreto del suo successo' : Barbara D'Urso è la professionista per eccellenza della televisione. A rivelarlo è Maurizio Costanzo nella rubrica televisiva sul settimanale Nuovo . A parer suo, il successo della conduttrice di ...

Maurizio Costanzo ELOGIA BARBARA D'URSO / "Il suo sorriso entra nelle case degli italiani senza fatica" : Nella sua rubrica all'interno del settimanale Nuovo, MAURIZIO COSTANZO tesse le lodi di BARBARA D'URSO, ritenuta una professionista che sa entrare nelle case degli italiani.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:55:00 GMT)

Barbara d’Urso elogiata da Maurizio Costanzo : “Dà tutta se stessa” : Maurizio Costanzo: le belle parole per Barbara d’Urso Per Barbara d’Urso non esistono mezze misure: o la si ama o la si odia. Nonostante i suoi programmi risultino sempre essere dei veri successi, collezionando veri e propri ascolti record, resta una delle conduttrici più discusse del piccolo schermo. Maurizio Costanzo, sulla rubrica che cura personalmente ogni settimana sulla rivista Nuovo, ha deciso di dire la sua sulla ...

Maurizio Costanzo : “Barbara d’Urso? Ecco perché è così seguita in tv” : Barbara d’Urso vera e professionale: parola di Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo elogia Barbara d’Urso nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. Qual è il segreto del successo in tv della d’Urso? Per Costanzo non ci sono dubbi: la sua professionalità. Maurizio Costanzo infatti scrive: ” Piace così tanto perché sa bene come […] L'articolo Maurizio Costanzo: “Barbara d’Urso? Ecco ...

Matteo Renzi a L’Intervista di Maurizio Costanzo : È l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi l’ospite di questo terzo immancabile appuntamento de “L’Intervista” di Maurizio Costanzo, in onda domani in seconda serata su Canale 5. Un incontro tra il grande giornalista e il Senatore fiorentino scandito da immagini evocative che raccontano un Matteo Renzi inedito. In anteprima anche alcune immagini del documentario “Firenze secondo me” girato da Matteo Renzi nella sua città. Seguite ...

Massimo Giletti a L’Intervista di Maurizio Costanzo : Domani, giovedì 27 settembre, nel faccia a faccia di Canale 5, Maurizio Costanzo incontra Massimo Giletti. L’appuntamento è in seconda serata con il talk L’Intervista. Giletti si confida a 360 gradi al Maestro del talk che attraverso dei filmati gli mostra stralci tra l’altro della sua carriera giornalistica, dei suoi legami familiari, la sua lunghissima permanenza sulle reti Rai e la neo avventura su La7. Di seguito alcuni stralci de ...

Che tempo che fa - 'perché mi piace Fabio Fazio e cosa dovrebbe fare' : la benedizione di Maurizio Costanzo : Col ritorno del campionato di calcio, su Raidue sono riprese le trasmissioni domenicali di Quelli che il calcio , con Luca, Paolo e Mia Ceran . La trasmissione è gradevole, con molti spunti, con un ...

Maurizio Costanzo conquista la Rai : ascesa mostruosa - cosa si 'pappa' a viale Mazzini : Maurizio Costanzo si 'pappa' anche la Rai. Da questa notte a 00:50 su Rai 1, riprende S'è fatta notte , il programma condotto da Costanzo giunto alla sua decima edizione. I primi ospiti della nuova ...

S'è fatta notte - Maurizio Costanzo ritorna nella notte di Rai 1 : liveblogging da 00 : 50 : Da questa notte a 00:50 su Rai 1, riprende S'è fatta notte, il programma condotto da Maurizio Costanzo giunto alla sua decima edizione. Il programma nato nel 2012 ospita nomi del panorama dello spettacolo e dell'informazione ma non solo. E' ambientato in un finto bar all'ora di chiusura dove i clienti/ospiti ritardatari hanno voglia e tempo di chiacchierare con il conduttore.S'è fatta notte | Anticipiazioni puntata 24 settembre ...

Italia sì - chi deve fare molta attenzione a Marco Liorni : la bomba di Maurizio Costanzo : È ripresa la contrapposizione, il sabato pomeriggio, tra Verissimo su Canale 5 e il nuovo programma Italia Sì con Marco Liorni , su Rai 1. È una sfida divertente, e vedremo come andrà a finire, anche ...