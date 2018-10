Mattarella | «Sì alle autorità indipendenti | nessuno deve avere troppo potere» Video

Mattarella : «Sì alle autorità indipendenti - nessuno deve avere troppo potere» : «Chi governa aspetti tecnici deve prescindere dalle scelte politiche»: le parole del Capo dello Stato dopo gli attacchi del governo a bankitalia e ufficio parlamentare di bilancio che avevano criticato il Def

Mattarella preoccupato dallo scontro governo-Ue : ipotesi messaggio alle Camere : Sergio Mattarella sarebbe seriamente preoccupato dal rischi di bocciatura della manovra economica italiana da parte non solo dell’Unione europea, ma anche delle tanto temute agenzie di rating e, di conseguenza, dei Mercati. Per questo, secondo quanto riporta Marco Antonellis su Dagospia, dopo aver fatto il punto della situazione, ritenuta drammatica, con il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e con quello della Banca ...

Mattarella al CSM : "I magistrati rispondono<br> solo alla legge - non alle opinioni correnti" : Al Quirinale si è svolta oggi la cerimonia di Commiato dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di presentazione dei nuovi componenti. Erano presenti i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ma il momento più atteso è stato ovviamente quello del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che presiede anche il Csm. Il Capo ...

SCUOLA/ Dispersione - cultura e web : come rispondere alle sfide di Mattarella : Sergio Mattarella, inaugurando il nuovo anno scolastico, ha posto all'attenzione di tutti alcune questioni decisive. Tre sfide che i docenti non possono ignorare. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Dati Ocse 2018, tutti i numeri di un paese bloccato, di L. RibolziSCUOLA/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. Persico

La Fieg plaude alle parole di Mattarella : Milano, 15 set., askanews, - Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, plaude alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla libera stampa come elemento fondante della ...

Mattarella : 'Io - allergico ai nazionalismi' : Il presidente ha un timore antico e strutturato dei 'nazionalismi'. La storia non si ferma, la storia scorre ma non si può costruire il futuro rimuovendo il passato. Sergio Mattarella richiama la ...

Mattarella CONTRO SALVINI : “NESSUNO AL DI SOPRA DELLA LEGGE”/ Alle toghe : “Nessuna contaminazione politica” : MATTARELLA, stoccata a SALVINI: "nessuno al di SOPRA DELLA legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra". La replica del Ministro Lega: "io agito nel giusto, processatemi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:22:00 GMT)

"Genova non si arrende" - l'addio alle vittime del ponte Applausi per Mattarella e governo : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa". "Il viadotto - ha continuato Bagnasco - è crollato: esso, com'è noto, non era solo un pezzo importante ...