Mattarella | la Costituzione tutela le autorità indipendenti

Manovra - Mattarella : “Costituzione tutela autorità indipendenti. Il potere inebria - per questo ci sono pesi e contrappesi” : La nostra Costituzione prevede “un sistema che si articola nella divisione dei poteri, nella previsione di autorità indipendenti” che “non sono dipendenti dagli organi politici ma che, dovendo governare aspetti tecnici, li governano prescindendo dalle scelte politiche, a garanzia di tutti”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risponde alle polemiche degli scorsi giorni tra esponenti di governo, ...

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Decreto Sicurezza : Salvini a Mattarella - rispetto la Costituzione ma prima gli italiani : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde in diretta Facebook al presidente della Repubblica che, nel firmare il Decreto Sicurezza, ha sottolineato l'esigenza di rispettare gli obblighi costituzionali. "Mattarella ha richiamato l'articolo 10 della Costituzione, io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione italiana, per me vale dal primo all'ultimo articolo. prima gli italiani però, ...

