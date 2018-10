Mattarella con Bankitalia vs Salvini-Di Maio Potere inebria | Gelmini

Mattarella ‘CON’ BANKITALIA VS SALVINI-DI MAIO/ Potere inebria - autorità indipendenti contrappeso Costituzione : MATTARELLA : " Costituzione tutela autorità indipendenti e imparzialità di tutti": il Quirinale striglia a distanza Salvini e Di MAIO per gli attacchi a BANKITALIA dopo critiche su Manovra?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da conti correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...