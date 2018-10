MASSIMO BOSSETTI | DOMANI SENTENZA CASSAZIONE Omicidio Yara | la difesa | “Dubbi e anomalie

SENTENZA MASSIMO BOSSETTI IN CASSAZIONE/ Ultime notizie - omicidio Yara Gambirasio : 23 eccezioni della difesa : SENTENZA MASSIMO BOSSETTI , venerdì udienza CASSAZIONE . Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio , il muratore in un'intercettazione con la moglie Marita Comi: "Sono stanco"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Yara Gambirasio - dalla sparizione al processo in Cassazione per MASSIMO Bossetti : Yara Gambirasio La scomparsaPrime ricerche e indaginiIndagatoRitrovamentoCorpoFuneraleIndaginiIgnoto 1MadreDnaArrestoFurgone e FiloTelefonoProva reginaDifesaCasualitàMoglieContraddizioni processo di primo gradoLe motivazioni della sentenzaIl processo d’appelloLa Cassazione I 23 motiviHa già passato quasi 1600 giorni in carcere Massimo Bossetti e se la Corte di Cassazione confermerà i verdetti di primo e secondo grado ci dovrà restare per il resto ...

MASSIMO BOSSETTI - cosa direi ai giudici se fossi il suo avvocato : Se fossi Claudio Salvagni, difensore di Massimo Bossetti , venerdì prossimo, direi queste poche cose ai giudici della Cassazione, per sostenere l’innocenza del tuo assistito: “Il dna nel processo è un indizio; un indizio un po’ particolare perché ammette una deroga alla legge. Infatti può vivere da solo e non deve, necessariamente, concordarsi con altri indizi. A fronte di questo trattamento speciale, la prova genetica segue le stesse regole ...

Caso Yara. MASSIMO BOSSETTI - lo sfogo con la moglie : “Sono stanco di tutto” : A "Quarto Grado" l'audio della telefonata dell’uomo, condannato in appello per aver ucciso la 13enne di Brembate: “Sai che lotto, combatto. Ma sono stanco di tutto” dice alla moglie Marita Comi.Continua a leggere

Yara Gambirasio - ricorso in Cassazione/ MASSIMO BOSSETTI - 23 motivi a sostegno della sua innocenza : Yara Gambirasio , ricorso in Cassazione : Massimo Bossetti e i 23 motivi a sostegno della sua innocenza . Il 12 ottobre gli avvocati difensori chiederanno annullamento condanna(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Omicidio Yara - da MASSIMO BOSSETTI 23 motivi per dimostrare la sua innocenza in Cassasione : Il 12 ottobre 2019 è previsto il ricorso in Cassazione da parte degli avvocati di Massimo Bossetti per la richiesta di annullamento dell'ergastolo al quale l'uomo è stato condannato in primo e secondo grado per l'Omicidio di Yara Gambirasio: ecco i motivi che dimostrerebbero la sua innocenza.Continua a leggere