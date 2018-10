: Mimmo Lucano, colpevole di umanità, è solo a lottare contro la Bossi-Fini, una legge iniqua che vede stranamente co… - robertosaviano : Mimmo Lucano, colpevole di umanità, è solo a lottare contro la Bossi-Fini, una legge iniqua che vede stranamente co… - Cyber_Feed : • News • #Martina:Di Maio pericoloso come Salvini - NotizieIN : Martina:Di Maio pericoloso come Salvini -

"Questo governo ci vuole portare fuori dall'Euro. Lo hanno scelto per un bisogno di propaganda permanente in vista delle Europee.Sono preoccupatissimo"ha detto il segretario Pda Agorà. "Lega e M5S sono due facce della stessa medaglia,dal punto di vista anche dell' idea di democrazia.Le parole di Disono pericolose tanto quelle di",ha aggiunto riferendosi alle polemiche con Bankitalia.Poi:"Hanno fatto una Manovra folle.Condono agli evasori, più debito pubblico ai giovani. Niente per lavoro,famiglie e imprese".(Di giovedì 11 ottobre 2018)