Maria De Filippi punta Selvaggia Lucarelli | ecco il ruolo pensato per lei

Uomini e Donne - botte tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Interviene Maria De Filippi : cosa è costretta a fare : Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuovo scontro a Uomini e Donne! Il date show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ripete il mantra degli ultimi anni: l’opinionista e la dama del trono over litigano, si insultano, escono dallo studio. La Galgani piange e si dispera per la sua vita sentimentale che non le regala gioie specie dopo la scottatura subita da Giorgio Manetti, mentre la Cipollari si concede parodie e stroncature alle nuove avventure ...

Tu Si Que Vales - la voce su Alessandra Amoroso : una pazzesca sorpresa a Maria De Filippi - senza precedenti : Le prossime puntate di Tu sì que Vales saranno ricche di sorprese, tra queste la presenza di Alessandra Amoroso . A far trapelare la notizia è stato il settimanale Chi , secondo il quale la cantante ...

Lorella Boccia torna ad Amici di Maria De Filippi in una nuova veste! : Lorella Boccia torna ad Amici di Maria De Filippi in una veste tutta nuova! Lorella, approdata con successo ad Amici prima da concorrente nel 2012 e poi come ballerina professionista nel 2016, rientra nel talent show di Maria De Filippi con il ruolo di conduttrice. Da lunedì 29 ottobre, alle ore 13.50, affiancherà infatti Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro su Real Time (canale 31), per l’appuntamento quotidiano con “Amici Casting” ...

Lorella Boccia ad Amici di Maria De Filippi da ottobre - co-conduttrice con l’inizio di Amici Casting : Lorella Boccia ad Amici di Maria De Filippi, tra i conduttori della striscia quotidiana: oggi è ufficiale. Dopo le indiscrezioni sul web a proposito del nuovo ruolo ad Amici della professionista del ballo Lorella Boccia, oggi è giunta la conferma ufficiale da parte del programma TV di Canale5: Lorella Boccia ad Amici di Maria De Filippi si occuperà della co-conduzione dell'appuntamento quotidiano in onda su Real Time, canale 31 del digitale ...

Maria Momilia uccisa e gettata nel canale. Interrogato Andrea De Filippis - l'istruttore di arti marziali : L?istruttore di difesa personale di Maria Momilia è sotto Interrogatorio da qualche ora. La donna aveva avuto con lui una lezione fuori programma proprio domenica mattina. L?uomo, Andrea De...

Il sogno di Maria De Filippi per il serale di Amici 18 - spunta il nome di un giudice : “Glielo chiedo ogni anno” : Arrivano alcune dichiarazioni di Maria De Filippi per il serale di Amici 18, per il quale sognerebbe la presenza di Giorgia. Dopo anni di corteggiamento, la conduttrice di punta di Canale5 ha finalmente rivelato di essere interessata a una sua presenza all'interno del programma, che gioverebbe così di un importante valore aggiunto rispetto agli anni precedenti, nei quali si è comunque fatto il possibile per rendere appetibile il programma. ...

Amici 18 - Giorgia dice NO a Maria De Filippi : cambierà idea? : Giorgia rifiuta la proposta di Maria De Filippi per Amici 18 Mancano ancora alcune settimane all’inizio della diciottesima edizione di Amici; salvo cambiamenti, la data è fissata per sabato 17 novembre alle 14 su Canale 5. Maria De Filippi sta iniziando già a pensare alla fase serale del suo talent, al punto che sta valutando i nomi della prossima commissione esterna. Durante un programma su Radio Radio, Maria De Filippi è intervenuta ...

Nino Castanotto vs Barbara De Santi / Uomini e donne - la dama litiga con tutti : Maria De Filippi la rimprovera : Nuova lite tra Nino Castanotto e Barbara De Santi nel Trono Over di Uomini e donne: l'oggetto di contesa è la dignità del lavoro, con i paragoni discutibili della dama.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Amici - Maria De Filippi ha in mente un nuovo giudice per il talent e si lancia in un “corteggiamento” : ecco chi è : “Io lo chiedo ogni anno a Giorgia, vieni a fare il giudice! Vieni a fare il giudice!“, è Maria De Filippi a intervenire in diretta a “Io le donne non le capisco” in onda su Radio Radio. La cantante era ospite nel programma per parlare del prossimo disco in uscita quando a sorpresa la conduttrice ha continuato il suo corteggiamento professionale in diretta, con l’avvicinarsi dell’inizio di Amici sono iniziate ...

Maria De Filippi e Tu Si Que Vales nei guai : chiesti soldi a Ninfa? : Ninfa e Frank contro Tu Si Que Vales e Maria De Filippi: “Hanno chiesto soldi” Sabato 6 ottobre a Tu Si Que Vales i concorrenti Ninfa e Frank hanno litigato con il pubblico in studio e i giudici. Maria De Filippi è andata su tutte le furie dopo che la cantante ha attaccato il pubblico a suon di gestacci ineducati e mandandolo a quel paese. Come se non bastasse, Ninfa ha usato parole pesantissime e ha fatto anche delle minacce. ...

Maria De Filippi - il nome pazzesco che vuole ad Amici : 'Glielo chiedo ogni anno' : Maria De Filippi è impegnatissima nella campagna acquisti per Amici 18 è iniziata. Il sito TvBlog racconta che uno dei nomi che Maria vorrebbe tanto è quello della cantante Giorgia. Durante programma ...

Maria De Filippi vuole Giorgia ad Amici : “Faccio opera di convincimento” : Maria De Filippi vuole Giorgia giudice ad Amici 2019: la proposta ufficiale Il sogno di Maria De Filippi? Avere Giorgia giudice al Serale di Amici 2019. O anche 2020. Insomma avere Giorgia ad Amici. Da anni spunta il nome della cantante ogni volta che ci avviciniamo alla fase serale del talent show e un motivo […] L'articolo Maria De Filippi vuole Giorgia ad Amici: “Faccio opera di convincimento” proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - Maria De Filippi corteggia Giorgia : «Glielo chiedo ogni anno». La cantante : «Ci penserò - ma ho paura di dire di ferire coi miei "no"» : La campagna acquisti di Maria De Filippi per Amici 18 è iniziata. Nelle scorse settimane vi abbiamo svelato il parziale rinnovamento del parco docenti della scuola di canto e danza della Tiburtina, e anche per quanto riguarda i giudici i tempi sono maturi per iniziare a pensare - qualunque sia il meccanismo di quest'anno - a dei nomi che vadano ad occupare le poltrone della fase serale.Un nome finito nel mirino di Maria De Filippi è ...

ALESSANDRA AMOROSO PIANGE RICORDANDO NONNA Maria/ Video - Domenica In : con Mara Venier saluta la De Filippi : ALESSANDRA AMOROSO racconta di IO/10 a Mara Venier. Ospite di Domenica In, la cantante ha lanciato il nuovo disco IO/10 in occasione dei dieci anni di carriera(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:08:00 GMT)