Marco Minniti sta riflettendo I sindaci dem premono per la sua candidatura a segretario

huffingtonpost

: L’appello dei sindaci per la candidatura di Marco Minniti alla guida del @pdnetwork - AndreaRomano9 : L’appello dei sindaci per la candidatura di Marco Minniti alla guida del @pdnetwork - Fata_Turch : RT @marcodimaio: Non sono un sindaco, ma se lo fossi firmerei volentieri questo appello lanciato da alcuni sindaci per sostenere la candida… - Aljangelo : RT @AndreaRomano9: L’appello dei sindaci per la candidatura di Marco Minniti alla guida del @pdnetwork -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) In un angolo del Transatlantico, attorno a Matteo Orfini si forma un capannello di parlamentari della sua corrente. L'argomento è il Congresso del Pd: "È evidente – spiega scadendo le parole – che se, come pare, si candida, anche noi mettiamo un nostro candidato. A quel punto nessuno raggiunge il 50 per cento e illo elegge l'assemblea...".La notizia è che pressoché tutti, ormai, danno per scontata ladell'ex ministro dell'Interno. Chi ha parlato con Renzi racconta: "È fatta. Matteo è molto soddisfatto, se la ride sotto i baffi. Volevano un Congresso vero? Adesso c'è un Congresso vero con un frontrunner forte. Certo non possono dire che è un clone o uno al guinzaglio di Renzi". L'ex ministro dell'Interno sta. Perché è complicato essere presentato come il candidato ...