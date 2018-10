Marcello Cirillo e Adriana Volpe | I Mattutini | Eliminati Un' esperienza

Marcello Cirillo e Adriana Volpe - I mattutini/ Grandi motivazioni dopo il rientro in gioco (Pechino Express) : Marcello Cirillo e Adriana Volpe, I mattutini: la coppia ha grande voglia dopo il ritorno in gioco. Sicuramente sono una delle coppie più amate dal pubblico di casa. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:23:00 GMT)

Pechino Express - Adriana Volpe e Marcello Cirillo rubano la scena in una favola contro i pregiudizi (ma senza buonismi) : A sorpresa Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono i protagonisti assoluti di questa settima edizione di Pechino Express, che quest'anno ha deciso di mettere il turbo e di spostare intelligentemente la location in Africa, un continente che in un periodo storico come questo è noto solo per i flussi migratori.E il bello è che Adriana Volpe e Marcello Cirillo siamo ognuno di noi, in quanto la coppia sembra la portatrice degli stereotipi che ci ...

I Mattutini di Pechino Express 2018 : Marcello Cirillo e Adriana Volpe : Pechino Express 2018 - I Mattutini Adriana Volpe e Marcello Cirillo hanno condiviso molte levatacce in tv per la Rai, mentre adesso condivideranno un viaggio in Africa, zaino in spalla, senza soldi e costretti a muoversi con mezzi di fortuna. Sono loro I Mattutini di Pechino Express 2018, pronti a mettere alla prova la loro amicizia in un percorso estremo e diverso da quelli ai quali sono abituati. Pechino Express 2018: Marcello Cirillo Nato il ...

Pechino Express - Marcello Cirillo : “È stato come andare in terapia dallo psicologo” : Marcello Cirillo ci parla della sua esperienza a Pechino Express, che gli è servita per trovare un nuovo slancio dopo la fine del rapporto ventennale con I Fatti Vostri

“L’ho fatto”. Marcello Cirillo svela il suo segreto più intimo e sconvolge tutti : Il suo è stato un addio doloroso, un addio che non gli ha fatto piacere, all’inizio. Un addio però inevitabile dopo i dissapori avuti con il conduttore della trasmissione che lo vedeva tra i protagonisti. Marcello Cirillo ha dovuto lasciare “I fatti vostri” per problemi con Giancarlo Magalli. Non è stato semplice ma ora è riuscito a voltare pagina e, a Spy, ha raccontato tutto il suo dolore e anche cosa lo abbia aiutato a riprendersi. ...

Marcello Cirillo : "Pechino Express? Ho recuperato la fede" : «Quelli che sto vivendo sono i tempi supplementari della mia partita con la vita. Stavo quasi per perdere, poi ho pareggiato e adesso ho la possibilità di fare gol e vincere. Passata la grande arrabbiatura per la delusione, più che altro umana, per l'esclusione (dopo vent'anni) dal programma di Michele Guardì, adesso sono una persona serena. Ho ritrovato la voglia di fare spettacolo».prosegui la letturaMarcello Cirillo: "Pechino Express? ...