Manovra | ok del Senato al rinvio del pareggio di bilancio

Manovra - i primi voti del Parlamento al Def. Al Senato serve la maggioranza assoluta. “Reddito e quota 100 da primavera” : E’ il giorno del primo timbro del Parlamento per la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula del Senato dovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dove serve la maggioranza assoluta, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, a maggioranza semplice, la risoluzione di maggioranza che in mattinata era ancora in ...

Manovra - Quirinale : la scelta delle misure spetta a governo e Parlamento : Il Presidente della Repubblica non entra nel merito delle scelte sui contenuti della Manovra, che appartengono, nei limiti delle norme dettate dalla Costituzione, a governo e Parlamento. Fonti del Quirinale, dopo le indiscrezioni sulle presunte perplessità di Sergio Mattarella su singole misure, fanno notare che il Capo dello Stato non si esprime sui provvedimenti, tanto meno quando l'iter è appena ...

Manovra - l'avvertimento del Fondo monetario : 'L'Italia rispetti le regole Ue' : 'Ammonta non a 600 milioni di euro, come stimato dal ministro dell'Economia Tria, ma a 1 miliardo e 700 milioni la riduzione fiscale prevista in Manovra', ha spiegato Salvini. Il vicepremier ha ...

Allarme dell'agenzia Fitch sulla Manovra : Arriva l'Allarme di Fitch sulla manovra, che si unisce alla bocciatura di Bankitalia e dell'ufficio parlamentare di bilancio: 'Vediamo rischi considerevoli per gli obiettivi della legge, in ...

L'avvertimento di Fitch all'Italia : «A rischio gli obiettivi della Manovra» : «Rischi considerevoli per i target della manovra, specie dopo il 2019». E ancora: «I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano». Risultato: dall'attuale «BBB», cioè due gradini sopra il livello «spazzatura» con ...

Manovra - nei piani delle partecipate investimenti oltre 80 mld : Roma, 10 ott., askanews, - Le aziende a partecipazione pubblica investiranno 15 miliardi di euro aggiuntivi rispetto ai programmi già definiti dai singoli gruppi e l'asticella potrà arrivare fino a 20 ...

Rating - Fitch boccia la Manovra e minaccia : 'A rischio i conti dell'Italia' : Non solo Moody's. Ora anche Fitch boccia la manovra e minaccia esplicitamente di abbassare il Rating dei titoli di Stato Italiani. L'agenzia lo fa in una durissima nota, in cui spiega come 'i nuovi ...

L’agenzia Fitch : «I dettagli della Manovra decideranno il rating dell’Italia» Video : L’agenzia di valutazione, che oggi assegna al nostro Paese un BBB con prospettive negative, rimanda i l giudizio al primo trimestre 2019

Fitch : i dettagli della Manovra decideranno il rating dell'Italia : «I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano» dell'Italia. Lo afferma in una nota l'agenzia di rating Fitch, ...

Fitch : «I dettagli della Manovra decideranno il rating dell’Italia» : L’agenzia di valutazione, che oggi assegna al nostro Paese un BBB con prospettive negative, rimanda i l giudizio al primo trimestre 2019

Manovra - Conte e Ministri al Quirinale in vista del Consiglio Ue : ... altra tematica strettamente collegata alla prossima Legge di Bilancio in quanto il Governo ha a più riprese promesso un forte rilancio dell'economia attraverso, appunto, gli investimenti.

Manovra - Giovanni Tria dà i numeri della Flat tax ma Matteo Salvini lo corregge : Le cifre del ministro Giovanni Tria non sono quelle giuste e Matteo Salvini lo corregge. Questa volta i conti non tornano sulla Flat tax . Il ministro dell'Economia costretto a tornare in Parlamento per difendere una legge di bilancio che ha raggiunto quota 37 miliardi ha stimato il costo di avvio della misura in 600 milioni nel 2019 che salgono a 1,8 ...

Reddito - Iva e flat tax : le misure della Manovra : La nuova manovra del governo giallo-verde ammonta a quasi 37 mld di euro, 36,7 per l'esattezza. Ecco l'entità e l'impatto delle principali misure, secondo i dettagli forniti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. flat TAX - La spesa per la 'tassa piatta' voluta dalla Lega è pari a 0,6 miliardi nel 2019, 1,8 nel 2020 ...

Governo avvertito da Moody's : "La Manovra? Un errore. Un gioco d'azzardo con la salute economica dell’Italia" : Un errore, un gioco d'azzardo con la salute economica e fiscale dell'Italia. Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, definisce in un'intervista a La Stampa, con questi termini la manovra finanziaria del Governo italiano, e avverte:"È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazioni delle agenzie di rating".Zandi non anticipa il giudizio ...