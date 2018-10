Manovra | Mattarella | “Costituzione tutela autorità indipendenti Il potere inebria | per

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da conti correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...

L’Italia - i conti - la Manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella Video : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

L’Italia - i conti - la Manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Draghi a Mattarella : “Attenti alla Manovra. Non sottovalutate lo spread e le Borse” : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso. Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle stelle e il governo sotto pressione hanno preferito vedersi a quattr’occhi. L’incontro non è stato reso noto, e la ragione è d...

