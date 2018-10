Manovra | Katainen | “Non è tardi per mantenere stabilità Nessuno vuole turbolenze e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “Non è troppoperla, non è troppoper far sì che la crescita economica continui in Italia, e non è troppoper mostrare che i conti pubblici sono su un percorso credibile“. È l’appello al governo italiano lanciato dal vicepresidente della Commissione Ue alla crescita Jyrkiin vista della presentazione della legge di Bilancio. “nuoveeconomiche o nuova insui mercati: sarebbe molto negativo per il popolo italiano e per gli altri Paesi, che potrebbero soffrire per il contagio. La situazione sui mercati è molto fragile, come tutti sanno”, ha aggiunto. Sottolineando di non voler “dipingere” per forza scenari pessimistici e di sperare in “una buona cooperazione con il governo italiano su questo”. “Aspettiamo i dati esatti dal governo italiano entro il ...