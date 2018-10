Manovra | ipotesi condono mini-cartelle | via le più vecchie fino al 2010

Manovra - tensione sui conti. Ipotesi rinvio sulle pensioni : Il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: il superamento della Fornero. Il Def si è arenato su questo punto e i costi della riforma pensionistica potrebbero portare anche ad uno slittamento dell'entrata in vigore di quota 100. E così al Tesoro si pensa già ad una contromossa: ritardare di qualche mese l'inserimento del nuovo sistema previdenziale. Su questo fornte, secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbero le pressioni del Colle che ...

Manovra - ipotesi taglio da un miliardo ai ministeri : 500 milioni alla Difesa. Stop ad elicotteri - missili e al ‘Pentagono italiano’ : Un miliardo di tagli nei ministeri pentastellati. È l’ultima ipotesi che si fa strada nel governo per recuperare risorse utili alla legge di bilancio. Il dicastero più colpito dalla sforbiciata sarebbe quello della Difesa guidato da Elisabetta Trenta con lo Stop o il rallentamento di almeno 3 programmi previsti nei prossimi anni. Secondo quanto si apprende ammontano a quasi 500 milioni di euro i risparmi che verrebbero predisposti per il ...

Manovra - sulla pace fiscale ipotesi di un tetto a 200 mila euro. Spread a 300 punti. Tria : “Ci preoccupa - ma le reazioni sono eccessive” : Una dichiarazione integrativa, una sorta di “ravvedimento operoso” con pagamento di una flat tax al 15%, per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. È questa, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, l’ultima ipotesi di lavoro sulla pace fiscale, che il g...

Manovra - il governo in un vicolo cieco : ipotesi tagli lineari o nuove tasse : Ad oggi ci sono coperture per 23 miliardi, ma il conto della legge di bilancio è molto più salato. Le strade percorribili...

Manovra - Sabatini - Abi - critico su ipotesi taglio deducibilità : Roma, 4 ott., askanews, - Banche italiane sul piede di guerra per il taglio alla deducibilità degli interessi passivi ipotizzato nella Manovra: crea una disparità di trattamento in Europa e peserà sui ...

Manovra - ipotesi limatura deficit 2020 e 2021 al 2 - 2% : Roma, 3 ott., askanews, - Il governo giallo-verde tiene fermo il rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019 ma, con il passare delle ore, sta sdoganando l'ipotesi di accettare una limatura nel biennio ...

Manovra - ipotesi deficit al 2 - 4% solo per il 2019 : scende lo spread a 284 punti : Il governo potrebbe modificare alcuni numeri del Def, in particolare il rapporto deficit/pil: Il 2,4% sarebbe mantenuto soltanto per il 2019 mentre già dal 2020 riprenderebbe la discesa. L'ipotesi potrebbe evitare all'Italia una bocciatura da parte dell'Europa e tranquillizzare i mercati. Lo spread si restringe a quota 284 punti.Continua a leggere

Manovra - Tria tentato dallo strappo : ipotesi dimissioni dopo l'ok al Def : Il giorno dopo il 'ce l'abbiamo fatta' lanciato da Luigi Di Maio sul balcone di Palazzo Chigi è un giorno di lunghi silenzi e ripetute rassicurazioni. I primi arrivano dal grande 'sconfitto' della ...

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capogruppo Lega : “Se non ci sta - ne troveremo un altro” : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l’incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all’interno dell’esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

Manovra - ipotesi taglio accise benzina : 19.16 Un taglio delle accise da circa 250-300milioni, per dare un primo segnale sui prezzi dei carburanti. E' una delle misure del 'pacchetto fiscale' proposto dalla Lega per la prossima Manovra. Secondo fonti al lavoro sul dossier, le risorse sarebbero reperite grazie all'extragettito dell'Iva sui carburanti, ottenuto nel corso dell'anno. Intanto il sottosegretario al Mef, Bitonci, afferma che il governo sta lavorando alla "pace fiscale" e ...

Manovra : Di Maio stoppa ogni ipotesi di condono fiscale : Stop di M5s a qualsiasi ipotesi di condono fiscale. 'Il M5s non è disponibile a votare alcun condono', ha detto Il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine della visita al Micam, la fiera del comparto ...

Manovra - le ipotesi : pace fiscale e flat tax con 2/3 aliquote : Sarà di 25-30 miliardi. Tetto massimo a un milione di euro per la 'pace fiscale'. flat tax per le partita Iva con due aliquote, forse al 15 e al 20% ed una mini-aliquota al 5% per le start-up dei ...

Manovra : ipotesi pace fiscale via decreto - con tetto a 1 mln e flat tax con 2/3 aliquote : Tre le misure inserite nella legge di bilanciom che dovrebbe aggirarsi tra i 28 e i 30 mld di euro: flat tax non rigida ma con due aliquote, forse al 15 e al 20% ed una mini per le start up dei ...

Manovra - ipotesi pace fiscale con tetto a un milione per contribuente : L’annuncio del sottosegretario leghista Bitonci: «Per i risparmiatori vittime delle crisi bancarie vogliamo stanziare 500 milioni di euro»...