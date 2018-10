Manovra | il Parlamento approva la Nota al Def | ok allo scostamento del deficit

Manovra in Parlamento : Camera e Senato approvano la Nota al Def/ Ultime notizie - ok a deficit al 2 - 4% nel 2019 : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". La NaDef passa in Parlamento(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:03:00 GMT)

Manovra - i primi voti del Parlamento al Def. Al Senato serve la maggioranza assoluta. “Reddito e quota 100 da primavera” : E’ il giorno del primo timbro del Parlamento per la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula del Senato dovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dove serve la maggioranza assoluta, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, a maggioranza semplice, la risoluzione di maggioranza che in mattinata era ancora in ...

Manovra - Quirinale : la scelta delle misure spetta a governo e Parlamento : Il Presidente della Repubblica non entra nel merito delle scelte sui contenuti della Manovra, che appartengono, nei limiti delle norme dettate dalla Costituzione, a governo e Parlamento. Fonti del Quirinale, dopo le indiscrezioni sulle presunte perplessità di Sergio Mattarella su singole misure, fanno notare che il Capo dello Stato non si esprime sui provvedimenti, tanto meno quando l'iter è appena ...

Manovra - servono 4 decreti e 15 leggi. Rischio ingorgo in Parlamento : Prima la corsa contro il tempo per “approvare” la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), e subito dopo un altro Rischio ingorgo in Parlamento nel bel mezzo della sessione di bilancio. Anche perché la stessa Nota elenca ben 12 i Ddl collegati, da quelli sul reddito di cittadinanza al nuovo «salva-risparmiatori»...

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

