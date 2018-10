Manovra | i primi voti del Parlamento al Def Al Senato serve la maggioranza assoluta

ilfattoquotidiano

: Nel #sondaggio @tecneitalia e per @MediasetTgcom24 primi segnali allarmanti per il #Governo: la #manovra è bocciata… - you_trend : Nel #sondaggio @tecneitalia e per @MediasetTgcom24 primi segnali allarmanti per il #Governo: la #manovra è bocciata… - insopportabile : Non annoiarti con le solite notizie, partecipa al gioco dell'autunno! Indovina anche tu l'importo della manovra fi… - GHERARDIMAURO1 : RT @PatriziaRametta: COLORO CHE OGGI BOCCIANO LA MANOVRA SONO I PRIMI CHE HANNO FATTO CRESCERE IL DEBITO DI 300 MILIARDI APPLICANDO L'AUSTE… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) E’ il giorno del primo timbro delper la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula deldovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dovela, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, asemplice, la risoluzione diche in mattinata era ancora in lavorazione da parte dei parlamentari di M5s e Lega. Laè fissata a 160perché l’assemblea è composta da 320ri: iri Cinquestelle e Carroccio ne mettono insieme 171. Airi M5s e Lega è arrivato un avviso per garantire la presenza in Aula al momento delle votazioni alle risoluzioni. Oltre a Cinquestelle e leghisti, il governo può contare anche suidi dueri eletti all’estero con il ...